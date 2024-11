Mick Schumacher dejará Mercedes a final de temporada

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alemán Mick Schumacher dejará su rol como piloto probador del equipo Mercedes de Fórmula 1 al final de la presente temporada, para la que restan dos Gran Premios, y tras una etapa en la que demostró "trabajo duro, diligencia y determinación".

"El equipo puede confirmar que el piloto reserva Mick Schumacher ha optado por dejar su papel al final de la temporada 2024", informó la escudería en un comunicado en su página web este jueves, después de que el alemán se uniera al equipo a principios de 2023 y haya pasado los últimos dos años en ese rol.

Al mismo tiempo, Schumacher también compitió para Alpine en el Campeonato Mundial de Resistencia la temporada pasada, consiguiendo el primer podio del fabricante en Fuji (Japón).

"El trabajo duro, la diligencia y la determinación de Mick en su papel de piloto reserva han sido vitales para el equipo en los dos últimos años. Desde su trabajo en el simulador, pasando por las pruebas de varios coches, hasta formar parte del equipo en pista, no podríamos haberle pedido más. Se integró en el equipo con facilidad y se ha convertido en un colega muy querido por todos en Brackley y Brixworth", valoró el CEO del equipo, Toto Wolff.

Sin embargo, desde Mercedes argumentaron que la salida de Schumacher responde a que "merece estar compitiendo en los mejores campeonatos". "Me gustaría agradecer personalmente a Mick su contribución a nuestro equipo y todos le deseamos lo mejor en su futuro", agregó.

"Estoy agradecido a Toto y a todo el equipo Mercedes por los conocimientos que he adquirido. Sin duda me han convertido en un piloto más experimentado porque he conocido mejor la parte de ingeniería. Pero ver correr estos coches sin estar sentado en el 'cockpit' es duro. Quiero volver a centrarme al 100% en las carreras, dedicarme plenamente al aspecto deportivo", expresó el piloto.

Schumacher, hijo del siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, corrió en F1 en el equipo Haas en 2021 y 2022. Pero desde que dejó el equipo estadounidense, no ha logrado encontrar un nuevo puesto en la parrilla.