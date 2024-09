Norris quiere dar otro 'mordisco' a Verstappen en la noche de Singapur

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gran Premio de Singapur, decimoctava cita del Mundial en el Marina Bay Circuit, acoge un campeonato caliente tras el 'sorpasso' de McLaren a Red Bull en Constructores en Bakú, que también dejó la ventaja de Max Verstappen (Red Bull) sobre Lando Norris (McLaren) en solo 59 puntos, una distancia a la que el británico quiere dar otro 'mordisco', mientras Carlos Sainz (Ferrari) vuelve al circuito en el que ya ganó en 2023, después de su incidente con Sergio Pérez (Red Bull).

El 'Gran Circo' vuelve a la acción después de un trepidante Gran Premio de Azerbaiyán, que recordó a las mejores épocas de este deporte. Al final fue el australiano Oscar Piastri (McLaren) quien se llevó el triunfo gracias a un espectacular adelantamiento sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). Por detrás, el británico George Russell (Mercedes) se encontró con un tercer puerto, tras el incidente al final de Sainz y Pérez que les dejó sin premio.

Aunque la noticia estuvo en el cuarto puesto de Norris, que salió desde el 17º, y acabó por delante de Verstappen, quinto, que sigue sufriendo con el pobre rendimiento de su coche. Y Marina Bay no parece el mejor escenario para confiar en el resurgir del tricampeón del mundo y la escudería 'energética', ya que fue el año pasado el único circuito en el que no vencieron, quedando incluso el neerlandés fuera del podio.

La ventaja de 'Mad Max' (313) ya es de 59 puntos y Norris (254), que quizá no está siendo demasiado agresivo, tiene la mejor oportunidad para reducir esa distancia y acercarse notablemente en la lucha por el título cuando se inicia la cuenta atrás. A favor, el buen momento de McLaren y su versatilidad para rendir en cualquier circunstancia frente a un RB20 renqueante --Verstappen no gana desde España en junio--, además de que el neerlandés no se sube aquí al 'cajón' desde 2019.

NI Norris ni McLaren --ahora en lo más alto en el Mundial de Constructores-- se pueden permitir fallar si quieres llegar a la recta final con opciones de título, y Verstappen, que nunca ha ganado en Singapur, debe intentar minimizar el daño con el que puede salir de Marina Bay. Al acecho estarán Leclerc, tercero (235), y Piastri, cuarto (222), atentos a cualquier fallo u opción de seguir su escalada.

También debe confiar en sus opciones de triunfo en Singapur un Sainz que ya ganó el año pasado y querrá desquitarse de su accidente con 'Checo'. Y es que Marina Bay también es para el mexicano, que ganó en Singapur en 2022, una oportunidad de confirmar sus buenas sensaciones en Bakú, mejor incluso que Verstappen, con un podio al que no se sube desde China --12 carreras sin hacerlo--.

La parrilla se enfrenta este fin de semana a una de las carreras más exigentes de la temporada, con mucho desgaste para los pilotos por la humedad y las altas temperaturas. Varias zonas están reasfaltadas y la FIA ha introducido una cuarta zona de DRS para evitar los habituales trenecitos en la primera parte de la carrera, hasta la primera y única parada si no hay contratiempos en forma de coche de seguridad o precipitaciones.

ALONSO BUSCA MÁS PUNTOS TRAS EL ÉXITO EN BAKÚ

Y el que más veces ha cruzado el primero la meta en este circuito, en el Mundial desde 2008, es el alemán Sebastian Vettel --último ganador de Red Bull en Singapur (2013)--, con cinco triunfos, cuatro de ellos saliendo desde la pole. Y es que hacerse con el mejor tiempo en la calificación se antoja clave para la victoria, ya que de las 14 pruebas celebradas en Marina Bay, nueve han acabado con el 'poleman' en lo más alto del podio.

Y los sábados son terreno Ferrari en los últimos años, después de la pole de Sainz el año pasado y las dos anteriores de Leclerc, aunque el monegasco no tradujo ninguna en victoria. Sí ha ganado en Singapur Fernando Alonso, en 2010 y en el estreno del trazado en 2008, una victoria salpicada por el conocido como 'crashgate'.

Ese año, el brasileño Felipe Massa abandonó y Nelson Piquet Jr, compañero del asturiano, se estrelló contra el muro provocando un coche de seguridad y favoreciendo el triunfo del español. Al no se renovado a final de temporada por Renault, el hijo del campeón Nelson Piquet decidió confesar ante la FIA que el incidente fue un orden de equipo para conseguir la victoria en esa carrera.

Alonso se enfrenta a distinto panorama este fin de semana, lejos de la lucha por la victoria, aunque impulsado por su sexto puesto en Bakú, beneficiado por el choque entre Pérez y Sainz, cuando su objetivo era, como máximo, entrar en puntos. Necesitará otro milagro para estar ahí, mientras que Mercedes espera dar con la tecla y estar delante, después de sufrir en Bakú. Lewis Hamilton es el segundo piloto que más ha ganado en Singapur (4), la última vez en 2018.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE SINGAPUR 2024:

-Viernes 20 de septiembre.

Entrenamientos Libres 1 11.30.

Entrenamientos Libres 2 15.00.

-Sábado 21.

Entrenamientos Libres 3 11.30.

Calificación15.00.

-Domingo 22.

Carrera 14.00.