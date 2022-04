Pirelli estrenará en Albert Park su compuesto C5

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

'Pirelli' anunció este lunes los neumáticos que llevará al Gran Premio de Australia, tercera cita del Mundial de Fórmula que se disputa este próximo domingo en el trazado de Albert Park y que supondrá el estreno del compuesto C5.

El fabricante italiano ha optado en esta ocasión "con un salto mayor al habitual entre las opciones media y blanda" y así los pilotos contarán en Melbourne con el C2 como P Zero Blanco (duro), el C3 como P Zero Amarillo (medio) y el C5 como P Zero Rojo en lugar del C4 como propuesta más blanda.

En este sentido, el proveedor de neumáticos del Mundial recordó que en la última carrera disputada en Albert Park, en 2019, los monoplazas de la parrilla compitieron con los neumáticos C2, C3 y C4.