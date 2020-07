Racing Point no cree que Sergio Pérez "hiciese algo mal" al volar a México

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El equipo Racing Point tiene claro que el piloto mexicano Sergio Pérez, confinado tras dar positivo en un test por coronavirus que le hará perderse el Gran Premio de Gran Bretaña de este domingo, no hizo nada "malo" al volar a su país a ver a su madre porque "tomó todas las precauciones".

"No creo que 'Checo' hiciese algo mal yendo a ver a su familia en México, tomó todas las precauciones", apuntó Otmar Szafnauer, 'Team Principal' de Racing Point este viernes en rueda de prensa durante el Gran Premio de Gran Bretaña, donde dejó claro que no tiene ninguna "cláusula" en su contrato por la que el mexicano debe "pedir permiso para ir a ver a su familia".

El 'jefe' del equipo remarcó que no fue "una sorpresa" que el piloto volviese a México porque es algo que "ha hecho siempre" en su etapa en el equipo. "Sin embargo, sí discutimos sobre cómo volaría a la ida y a la vuelta, y siempre fue en vuelo privado, nunca comercialmente", advirtió.

También descartó que el mexicano tomase una mala decisión de ir a un país muy castigado por el coronavirus. "Solo necesitamos mirar hacia atrás a nivel médico y tratar de determinar cómo 'Checo' se infectó y asegurarnos de que lo cubriremos en el futuro", detalló.

"No he hablado con él hoy, pero ayer estaba asintomático y se sorprendió por dar positivo, no podía creerlo. Me dijo: 'No hay manera, no hay síntomas, me siento completamente bien'. Viajó en un vuelo privado, por lo que pensó que tomó muchas precauciones", añadió el rumano.

Szafnauer confirmó que el piloto mexicano está "bien" y que le revisan "a diario". "Ahora está en cuarentena y sólo tenemos que asegurarnos de que el virus salga de su sistema y que vuelva a correr", afirmó.

Sobre la elección de Nico Huelkenberg como su sustituto, indicó que tuvo que decidir entre el alemán, Esteban Gutiérrez y Stoffel Vandoorne, aunque este último no podía estar el fin de semana por "un compromiso con la Fórmula E". "Después de discutirlo con los ingenieros, pensamos que Nico sería más apropiado para nuestro equipo porque nos conoce muy bien", confesó.

"Nico también tiene la experiencia por haber estado en la Fórmula 1 el año pasado, y sólo necesitábamos a alguien que pudiera sumar puntos para nosotros, por lo que pensamos que sería el mejor hombre para nosotros", remarcó el 'Team Principal' del Racing Point.

En este sentido, Szafnauer aseguró que el germano también será el elegido si el 'Checo' Pérez no puede estar la semana que viene de nuevo en Silverstone por su periodo de confinamiento, aunque reconoció "hay un poco de incertidumbre" porque todavía desconocen si el mexicano debe estar "siete o diez días" aislado.

"Dio positivo el miércoles y creo, pero no estoy al cien por cien seguro, que el miércoles la restricción establecida por Inglaterra fue siete días de cuarentena, no diez. Así que supongo que todavía no estoy seguro. Si son diez días, Nico conducirá los dos días, si son siete días, entonces el obstáculo para Sergio es que también debe tener pruebas negativas, Y si el virus todavía está en su sistema y da positivo, entonces Nico volverá a conducir en la segunda carrera de Silverstone", sentenció.

SOBRE LAS RECLAMACIONES: "ESTOY SEGURO DE QUE CONOCEMOS LAS REGLAS"

Por otro lado, Szafnauer se refirió a las protestas presentadas por Renault contra la legalidad de sus monoplazas. "Estoy cien por cien seguro de que conocemos las reglas, ese es el trabajo de nuestros equipos técnicos y deportivos, es su trabajo explotar las reglas al máximo", aseveró.

"Estamos muy por debajo de cien millones de presupuesto y somos esencialmente el cuarto equipo más rápido durante tres años seguidos, así que ahora, con un poco de dinero que obtuvimos del consorcio y de los nuevos propietarios, la gente no debería sorprenderse de que podemos convertirlo en rendimiento", resaltó el rumano.