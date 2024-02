De la Rosa y un maquinista de Renfe se retan a alta velocidad en el simulador

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expiloto español de Fórmula 1 y embajador de Aston Martin, Pedro de la Rosa, y el maquinista de Renfe Carlos Lambas compitieron este lunes en el #Reto300kph, un divertido pulso en dos simuladores entre dos profesionales de la alta velocidad, según un comunicado.

El reto comenzó en las instalaciones que la Escuela de Formación de Renfe tiene en Madrid, donde se imparten los cursos de maquinista de la compañía. Allí, De la Rosa fue recibido por el director general de Organización y Talento de Renfe, Lucas Calzado, antes del 'duelo' con el maquinista en la primera parada de la competición.

"Ha sido una experiencia increíble que me ha ayudado a entender mejor el trabajo de los maquinistas, por eso desde hoy puedo decir que los admiro mucho más. No me imaginaba que conducir un tren tuviera tanta dificultad, pero me he divertido muchísimo y me ha parecido que es una profesión apasionante y de un gran futuro", valoró el expiloto de F1 en declaraciones compartidas por Renfe.

Tras esto, el reto pasó al terreno de la Fórmula 1 sobre el asfalto virtual. Pedro de la Rosa y Carlos Lambas se trasladaron a los simuladores de conducción de Racing Unleashed, en Alcobendas, donde, tras un breve 'briefing' por parte del piloto, ambos se subieron a sus respectivos monoplazas en el circuito 'online'.