Sainz: "No es insalvable la distancia con los Haas"

Publicado 10/05/2019 17:33:00 CET

BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha comentado este viernes tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de España, con el noveno mejor tiempo para él a 1,3 segundos de Valtteri Bottas (Mercedes), el más rápido, que "más o menos" la jornada ha ido como esperaba y que la distancia con sus rivales directos, los Haas, no es "insalvable".

"No es insalvable la distancia con los Haas, es la que calculábamos que estábamos en invierno. No hay ninguna sorpresa, lo único será ver si de cara a mañana podemos analizar y mejorar algo en nuestro coche para acercarnos", manifestó a los medios.

Pese a ser sexto en la primera sesión, al término de la jornada Sainz colocó su McLaren en la novena posición, a 303 milésimas del Haas de Kevin Magnussen, octavo, y a 505 milésimas de Romain Grosjean, sexto.

"Más o menos como esperábamos, también como vimos que íbamos aquí en invierno con los dos Haas bastante destacados por delante. Con muchas por analizar y hacer de cara a mañana, así que nada, parece que están los Haas ese pasito por delante y nosotros tenemos que encontrar algo más", reiteró.

De cara a poder acercarse a esa teórica séptima posición, cree que deben analizar el paquete aerodinámico nuevo que pudo probar en los segundos libres. "Parece que he notado diferencias y sensaciones, tenemos que ver cómo optimizarlo y entenderlo de cara a mañana. He tenido buen ritmo de carrera, me siento cómodo con el coche, y con lo lenta que estaba la pista hoy, bien", aportó.

En cuanto a los neumáticos, todavía no tienen claro si usarán el duro o el medio para abrir la carrera, pero no tiene problemas en este sentido. "En el blando y el medio no es un problema, el duro sí que es difícil de calentar. Pero no ha sido un problema para nosotros en todo el año y esperamos que siga así", comentó.