Verstappen domina la 'qualy' del Sprint con un recital y Alonso saldrá decimoquinto

El piloto neerlandés de F1 Max Verstappen (Red Bull), enel GP de Singapur 2026. - David Davies/PA Wire/dpa

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés de Fórmula 1 Max Verstappen (Red Bull) se hizo este viernes con la 'pole' para el Sprint, la undécima para el tetracampeón en este formato, superando al inglés George Russell (Mercedes) y al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) fue decimoquinto y Carlos Sainz (Williams), último.

Verstappen, en una única vuelta rápida en la SQ3, firmó un 1:31.156, una décima mejor que Russell (1:31.276) y dos mejor que Leclerc (1:31.399), para prolongar su buen momento después del triunfo en Sepang hace menos de una semana. Por detrás, los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris y de Lewis Hamilton (Ferrari), que cerraron el 'top 6'. Kimi Antonelli (Mercedes), séptimo, se quedó a siete décimas del tetracampeón.

Apenas se pudo rodar en el inicio de la SQ1, debido a un problema del mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que se fue recto en la curva 5 y después su alerón salió disparado en medio de la pista, provocando la primera bandera roja del fin de semana.

Una vez se reanudó la acción, los Ferrari fueron los primeros en colocarse al frente, hasta que Verstappen hizo el mejor tiempo de la primera sesión en su última vuelta (1:33.477), superando también a George Russell.

Fernando Alonso avanzó con margen a la SQ2, pero Carlos Sainz solo registró el peor crono, afectado por un mensaje erróneo que decía que no se podía utilizar el modo adelantamiento. Cayó eliminado junto a su compañero Alex Albon, los Cadillac de Pérez y Valtteri Bottas, Lance Stroll y Arvid Lindblad.

En la SQ2, Alonso no pudo mejorar y estuvo entre los eliminados junto a Franco Colapinto (Alpine), Nico Hülkenberg (Audi), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Audi) y Esteban Ocon (Haas). Ferrari se las prometía al superar la vuelta de Verstappen, pero el neerlandés se guardó su mejor carta para el final.

Y, finalmente, en la SQ3, el tetracampeón del mundo dio un recital para, la primera vez con los blandos y en un único intento, hacerse con la 'pole', superando a Russell y Leclerc y a los McLaren, que sí tuvieron un segundo intento. Liam Lawson (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) completaron el 'top 10'.