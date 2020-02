Vettel: "No hay motivos para no continuar mi carrera"

BERLÍN, 28 Feb. (dpa/EP) -

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) considera que no hay "señales" ni "motivos" para "no continuar" su carrera deportiva, por lo que espera seguir luchando por el Campeonato del Mundo con el equipo italiano, al que reconoce como "el más importante de la Fórmula 1".

"No hay señales ni motivos para que no pueda o no deba continuar", explicó el piloto, al que tampoco le preocupa qué pasará cuando termine su contrato con la escudería italiana a finales de este año, su sexto en el equipo. "Simplemente creo que este es el equipo más importante de la Fórmula 1", añadió en declaraciones al medio alemán Sport Bild.

"No creo que ahora deba tener miedo de que no pueda o no deba estar allí el año que viene. Estoy convencido de que cumpliré con mi labor y lo demás ya se verá después", aclaró el tetracampeón mundial, que ganó todos sus títulos con Red Bull.

En este sentido, Vettel admitió que su "objetivo" final sigue siendo lograr el Mundial con Ferrari, por lo que espera continuar disfrutando de su deporte. "Esa es mi actitud ahora, quiero probarme a mí mismo", concluyó.