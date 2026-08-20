Zandvoort recibe al líder Antonelli y examina a Aston Martin tras el parón

Archivo - El piloto italiano Kimi Antonelli (Mercedes), en el GP de Países Bajos 2025. - Europa Press/Contacto/Hoch Zwei - Archivo

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Fórmula 1 se reanuda este fin de semana tras el parón veraniego con el Gran Premio de Países Bajos, duodécima prueba de la temporada en el técnico y exigente circuito de Zandvoort y con formato Sprint, con el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) defendiendo su ventaja de líder de 50 puntos, mientras los perseguidores siguen sumando mejoras y Aston Martin estrena nuevo motor e ilusión.

Tras el largo parón veraniego, el 'Gran Circo' vuelve a escena para abrir la parte decisiva de la temporada con Antonelli y su amplio colchón en lo más alto. El joven piloto posee 219 puntos como líder -que seguirá siéndolo pase lo que pase-, después de su tercer puesto en el último GP de Hungría. Por detrás en la clasificación, aparece el inglés Lewis Hamilton (Ferrari), con 169 puntos, y su compañero de equipo, el inglés George Russell (Mercedes), con 160.

La solidez ha sido el gran aliado del italiano en la primera mitad del curso, arropado por un Mercedes que solo se ha caído del podio en 2 carreras de las 11 disputadas, en las que ha firmado 6 victorias, 5 de ellas consecutivas. Es el claro rival a batir, cuando quedan 316 puntos en juego, que llega a un circuito de Zandvoort en el que se quedó fuera del 'top 10' el año pasado.

En 2025 tampoco le fue bien a un Hamilton que abandonó y solo fue séptimo en clasificación, en un trazado en el que nunca ha ganado. El británico, en una temporada mucho más positiva que la anterior, espera recortar distancia con la vista puesta en Monza dentro de dos semanas, gracias a las novedades en Zandvoort: un fondo plano actualizado y pequeñas mejoras en los alerones.

Desde la escudería italiana quieren demostrar este fin de semana que la batalla por el título de pilotos no está perdida, aunque siguen un paso por detrás de Mercedes, pero Zandvoort parece adaptarse mejor al SF-26 que al W17. También quiere espabilar McLaren, equipo al que le sentó bien la primera victoria del año gracias al inglés Lando Norris y que tampoco frenan en su proceso de mejora.

Fueron 'papayas' los dos últimos triunfos en el Gran Premio de Países Bajos, al que llegan con confianza con esa reciente victoria, que casi fue un doblete, pero el australiano Oscar Piastri abandonó por una avería. Como hasta ahora, la fiabilidad será clave y en eso no terminan de dar con la tecla.

Sin duda será un GP especial para Max Verstappen, que corre en casa y estrena su renovación por cuatro temporadas con Red Bull, zanjando los rumores que lo situaban fuera de la escudería de las bebidas energéticas. El tetracampeón del mundo celebró un segundo puesto en Hungaroring, su tercer podio en las últimas cuatro carreras, aunque el monoplaza sigue sin estar al nivel del resto.

En clave española, el asturiano Fernando Alonso llega con la ilusión renovada, ya que será en este GP en el que estrene el nuevo motor de Honda. El bicampeón del mundo espera que esto le permita abandonar la zona baja de la parrilla y acercarse más a un 'top 10' que solo ha pisado en una ocasión, en Mónaco, hace seis Grandes Premios. Y es que será complicado que mantenga su efectividad en Zandvoort, donde ha puntuado en las cinco ocasiones que ha participado, con el segundo lugar de 2023 como mejor resultado.

Mientras que Carlos Sainz llega al exigente trazado neerlandés estrenando renovación con Williams. Es un circuito en el que ha firmado dos quintos puestos en 2023 y 2024, su mejor resultado hasta la fecha. El madrileño quiere empezar a dejar atrás la intermitencia en su rendimiento, consciente de que su nivel el sábado será clave para el fin de semana, en el que la lluvia puede hacer su aparición para tener una dosis importante de protagonismo.

--HORARIOS GRAN PREMIO DE PAÍSES BAJOS:

-Viernes 21 de agosto.

Entrenamientos Libres 112.30.

Calificación Sprint 16.30.

-Sábado 22.

Carrera Sprint12.00.

Calificación 16.00.

-Domingo 23.

Carrera 15.00.