Jorge Vilda: "Siempre hemos estado abiertos al diálogo y en pos de solucionar el conflicto"

Photo family with Jorge Vilda, head coach, after his press conference to give the players list for FIFA Women’s World Cup celebrated at Ciudad del Futbol on June 12, 2023, in Las Rozas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / Afp7 / Europa Press

"Estoy convencido de que habrá armonía, el objetivo que nos une es enorme"

"Siempre hemos estado abiertos al diálogo, en pos de solucionar el conflicto", admite el técnico tras convocar a jugadoras del grupo de 'las 15'

El seleccionador nacional de fútbol femenino, Jorge Vilda, sólo ha citado en su prelista para el Mundial de este verano a "jugadoras comprometidas", a las que van a dar "lo mejor" que tienen para sacar su máximo rendimiento, mientras que, tras la vuelta de tres jugadoras que formaban parte del grupo que pidió no ser convocadas, subrayó que tanto la RFEF como su cuerpo técnico "siempre" han estado abiertos "al diálogo y en pos de solucionar", mostrándose "convencido" de que reinará un buen ambiente en la concentración.

"La Federación, desde el presidente hasta nosotros, siempre ha estado abierta al diálogo y mostrándose en pos de solucionar este conflicto, que está prácticamente resuelto, quedan unos detalles", señaló Vilda tras dar su prelista para el Mundial, en la que han entrado Aitana Bonmatí, Mariona Caldentey y Ona Batlle, que formaron parte del mencionado grupo que pidió no ser convocadas hasta que no se solucionase la situación existente en el combinado nacional.

El técnico sólo ha contado con "jugadoras comprometidas" y que con las futbolistas que habían mostrado su renuncia a venir había habido "conversaciones privadas", las cuales le habían llevado a tomar "esta decisión". "Es un bloque que ha estado viniendo y de las que vienen ahora estamos convencidos que van a trabajar y luchar por vestir la camiseta de tu país, que es lo máximo", remarcó, reconociendo que "es una gran noticia para la selección y el fútbol femenino tener más jugadoras disponibles y comprometidas".

Preguntado por ausencias como Patri Guijarro o Mapi León, Vilda dejó claro que iba a "hablar" solo de las jugadoras que estaban y no "de las que no están o no quieren estar". "Estamos muy contentos con esta lista. Es una lista continuista en cuanto al bloque, con incorporaciones que hacen al equipo más fuerte y mejor, con jugadoras comprometidas", insistió. "Mariona ha demostrado sus ganas e ilusión por volver y luchar por estar en el Mundial", añadió sobre la centrocampista balear que el domingo confirmó públicamente estar "disponible".

"Cuando hemos tenido todas las cartas encima de la mesa hemos elegido las que creemos que nos van a acercar más a la victoria. La Liga F acabó pronto y el Mundial empieza tarde, pero me consta que las jugadoras han hecho planes individuales. La expectativa es hacer historia, estamos en terna de selecciones aspirantes al título, pero no sería justo no pensar en el nivel que tienen Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil, Estados Unidos, aunque los niveles están cada vez más parejos", apuntó el seleccionador.

Después de unos meses muy agitados, el técnico está "más" preocupado por "lo futbolístico" que no lo anímico y explicó que el cuerpo técnico ha dado un paso adelante. "Venimos de una trayectoria larga para preparar un equipo para grandes metas y retos. Las jugadoras saben lo que vamos a entrenar, hemos evolucionado, mirado para dentro y visto cuestiones en las que podíamos y les vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar lo mejor de ellas", indicó.

"HABRÁ ARMONÍA, EL OBJETIVO QUE NOS UNE ES ENORME"

"También se consigue sacar el mayor rendimiento con un grupo unido y estoy convencido de que habrá concordia y armonía, son jugadoras profesionales y el objetivo que nos une es enorme, es más que un motivo para estar todos juntos y si vamos todos juntos no va a haber nadie que nos pare. Es el tercer Mundial en nuestra historia y llevamos muchos años trabajando para encontrarnos en esta situación", prosiguió.

Para el seleccionador, las 30 convocadas "lo que quieren hacer es un grupo potente y tener a las mejores al lado porque son las que van a luchar con ellas". "El día a día hace que te unas, aunque luego dentro haya una competitividad para jugar. Estoy convencido de que vamos a volver a formar un grupo unido", expresó, feliz de la "rivalidad sana" que se vive con el FC Barcelona y Real Madrid, y quitando hierro "a situaciones que se han exagerado" entre jugadoras de uno y otro equipo.

El madrileño puntualizo que desde septiembre "han sucedido bastantes cosas", entre ellas una buena racha de victorias que les permitió "estar primera vez en la historia sextos en el ranking mundial y ser cabeza de serie en un sorteo". "Los que queremos es que después del Mundial hayamos subido más y con las jugadoras que tenemos ahora y las que hemos tenido estoy convencido de que lo podemos conseguir", manifestó.

Vilda está "con confianza y muy motivado" y "respaldado desde el primer día a nivel profesional". "Eso me ha ayudado a llevar este año que no ha sido fácil y que he tomado como aprendizaje. Hoy soy mejor que hace nueve meses y voy a ser mejor tras el Mundial. En toda mi carrera como entrenador lo que hemos hecho es mejorar día a día, la RFEF nos exige estar a la vanguardia y lo que pensamos que se puede mejorar, así lo hemos hecho", resaltó, lamentando no haber hablado tanto de "fútbol" en este periodo. "Es donde me encuentro bien y donde debe estar el foco", advirtió.

"Hay que poner en valor todo lo que se lleva haciendo, principalmente desde el 2018 y ahora se ha firmado un acuerdo maravilloso de conciliación, que es imposible o muy difícil que lo tenga otra selección", recordó sobre uno de los últimos avances en el combinado femenino que permitirá que los familiares de la futbolistas y sus hijos puedan estar a su lado en el Mundial.

El entrenador madrileño no olvida que el "estilo de España es conocido". "Nuestra esencia no ha cambiado, hemos evolucionado y conseguido futbolistas que nos dan otras posibilidades, sobre todo en ataque. Estamos pendientes de sacar todo el potencial y virtudes de las jugadoras, y de minimizar los errores. Queremos acoplar a las mejores que consideremos en cada partido, es una selección con muchísimas posibilidades", puntualizó.

En este sentido, admitió que aunque hacen "un seguimiento de todos los partidos", para sus elecciones "cuenta mucho lo que hacen a nivel internacional con la selección y el rendimiento que puedan dar en partidos internacionales de máximo nivel" porque no son "iguales" a los que viven en la Liga F.

"LO QUE NOS HA TRANSMITIDO ALEXIA ME HA GUSTADO MUCHO"

Jorge Vilda celebró la "gran noticia" de la recuperación de Alexia Putellas y que "haya disputado minutos de competición" con el FC Barcelona. "Hemos estado pendientes de su evolución y aquí queremos seguir ayudándola. Nos va a ayudar mucho, no sólo con su juego sino con su liderazgo y ascendencia sobre el resto. Ahora la tenemos a ella y a Jenni (Hermoso) disponibles y es una grandísimo noticia. Hemos hablado con ella y todo lo que ha transmitido me gusta mucho", comentó.

"Para Alexia, a nivel individual, lo mejor que podía hacer era estar en el Mundial para seguir recuperándose y tener ritmo de competición. Tenemos que ser cuidadosos para que llegue en las mejores condiciones, sabemos de la lesión de la que viene y tenemos los mejores servicios médicos para que vuelva a brillar en una fase final. Sé lo que le dolió perderse la Eurocopa", agregó de la Balón de Oro.