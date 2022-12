Luis Enrique: "El objetivo es, y ha sido, jugar siete partidos"

"Yo compro el 'pack' completo ganando y perdiendo, el fútbol es un deporte hipercomplejo"

"Lo que menos me preocupa es el resultado, me centro en controlar el partido: si haces más méritos, normalmente ganas"

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, afirmó que su objetivo es llegar hasta la final la víspera del cruce de octavos de final contra Marruecos del Mundial Qatar 2022, que se disputa (16:00, horario peninsular español) en el Education City de Doha, aunque advirtió de que su rival es de los que están "más en forma" del campeonato.

"Yo estoy perfecto y los jugadores, también. El ambiente es el de los entrenamientos de antes de la competición. Hemos hecho una reflexión más profunda después del partido contra Japón. Veo muchas ganas de ir cumpliendo el objetivo. Ahora ya estamos en los partidos de continuar o irte a casa, pero muy convencidos de nuestras posibilidades. El objetivo es, y ha sido desde el principio, jugar siete partidos. Pues siete partidos queremos jugar", dijo en rueda de prensa.

Luis Enrique, quien informó de que en el entrenamiento de este lunes dispondrá de todos los internacionales, valoró que al equipo le pone un "notable alto o sobresaliente bajo" por su desempeño en el Mundial y se declaró satisfecho del rendimiento "salvo esos diez minutos" del inicio de la segunda parte contra Japón.

"Los rivales también juegan. Estoy muy satisfecho de lo que veo en los entrenamientos y estamos convencidos de lograr un gran resultado y pasar de fase. ¿El estilo? Cada uno tiene sus armas. ¿Cuándo le pegamos en largo sabiendo que voy a fallar? No hay que descartar ninguna acción. Yo compro el 'pack' completo que es jugar de esta manera. Cualquier jugada está permitida, no vale el juego de si le pegas un pelotazo porque entonces no marcaríamos 7 goles. Ese me parece muy básiso, no lo comparto", analizó.

En este sentido, Luis Enrique declaró que con la selección se es "o muy positivo" o "muy negativo" y subrayó que desconoce con qué resultado se marchará "contento" de Qatar 2022. "Lo que menos me preocupa es el resultado. Me centro en controlar lo que tengo que controlar, el juego. Si haces más méritos que el rival normalmente ganas los partidos. Si luego no se da, felicitaremos al rival y nos vamos a casa. Estoy convencido de haremos más méritos que Marruecos", aseguró.

Sobre el bajón de juego contra Japón, el técnico asturiano justificó los errores. "¿Qué les dices a los jugadores en el descanso? Los errores se repiten porque este deporte es hipercomplejo. Muchas veces es imposible controlarlo todo. Estoy seguro de nuestras virtudes, Marruecos arriesgará y vendrá a presionae. Me obsesiona llevar a cabo mis ideas compro el 'pack' completo cuando juego bien y también cuando no. El fútbol es más complejo", recalcó.

"LOS PENALTIS NO SON UNA LOTERÍA"

Para Luis Enrique el cambio de filosofía entre el entrenador del Barça de 2015 al seleccionador del Mundial de Catar en 2022 ha sido "muy pequeño", y apuntó que, según él, los penaltis son una destreza que el futbolista también puede entrenar.

"Hace más de un año en una concentración les dije a los jugadores: 'Señores, tenéis deberes. Debéis haber tirado un mínimo de 1.000 penaltis. Habrá alguna eliminatoria en la que llegaremos. Para mi no es una lotería, es un momento de máxima tensión y aguantarla dice mucho de cada jugador. Cada vez es menos suerte. Tenemos un muy buen portero que domina esa situación del juego", resumió.

El cruce de octavos de final contra Marruecos le recuerda mucho el que jugó frente a Croacia en Copenhague de la Eurocopa de 2020. "Había el triple de croatas que españoles y aquí irán 4.000 o 5.000 españoles este martes. Nos encanta que haya mucho marroquí, un país con el que tenemos muy buena relación. Que sea una fiesta del fútbol y que gane el mejor. Para nosotros es una motivación muy grande pasar a la siguiente fase", indicó.

En una rueda de prensa en la que trató de desmontar los "topicazos" de la prensa "al cien por cien", Luis Enrique no aceptó que se les acusara a sus jugadores de "falta de madurez" u "oficio" por no haber podido mantener el resultado en los partidos de la primera fase ante Alemania (1-1) o Japón (1-2).

"Oficio es el de albañil y carpintero. Es una coletilla cuando un equipo pierde. No comparto este análisis. Lo que caracteriza a esta selección es la manera de afrontar los partidos. Eso es lo que nos carecteriza para lo bueno y para lo malo", esgrimió.

Así admitió que Japón fue mejor que España en unos diez minutos, pero lo consideró una anécdota. "Han sido 270 minutos más las 'prórrogas' y vosotros me habláis de 10 minutos en que Japón fue mejor. Va a haber más minutos de esos. No jugamos solos, esto es fútbol y el rival también juega. Marruecos también nos superará en algún momemto del partido. ¿Golpes? El rival, ¿también los encaja bien? ¿Alemania encajó bien el 1-0? España siempre corre riesgos y el resto juega a resguardarse un poco hasta que va perdiendo y luego, al ataque a muerte. Evidentemente tenemos que trabajar eso", analizó.

Marruecos es, para él, una de las selecciones "más en forma" del Mundial. "Le damos importancia a sus jugadores y si ha habido alguien que los menosprecie no es de la selección española", sentenció el seleccionador nacional.