El Mundial busca su nueva 'reina'

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Australia y Nueva Zelanda llega a su semana final. Después de dar inicio el pasado 21 de julio con 32 selecciones en liza, ya sólo quedan cuatro, entre ellas la española, para pelear por el título y una de ellas hará historia porque la cita coronará a una nueva campeona del mundo.

Estados Unidos, campeona de las dos últimas ediciones, cayó en los octavos de final ante Suecia, la también doble campeona Alemania ni siquiera pasó la fase de grupos, y Noruega, campeona en 1995, fue eliminada por la campeona de 2011, Japón, que fue la que más sobrevivió, diciendo adiós también ante las suecas en los cuartos de final. Ahora, España, Suecia, Australia e Inglaterra buscan hacer historia y repasamos brevemente a estas cuatro candidatas finales.

1. España. Número seis del ranking mundial de la FIFA. El combinado que dirige Jorge Vilda ha sido capaz de romper por fin el muro en una gran competición internacional y está a dos partidos de conseguir un título, algo que sólo le había pasado en 1997 en la Eurocopa, cayendo en semifinales por 2-1 ante Italia. La selección española es la única de las cuatro que no tiene ningún título a nivel absoluto y la única que no ha disputado una gran final, pero en caso de levantar la copa el próximo 20 de agosto lograría un hito, ser la actual campeona del mundo de las tres categorías femeninas, y además, junto a Alemania, la única en haber sido campeona del mundo a nivel masculino y femenino. Junto a Australia, es la única de las cuatro que ha encajado una derrota, el 4-0 ante Japón, pero ha anotado 15 goles y la única que no ha necesitado una tanda de penaltis.

2. Suecia. Número tres del ranking mundial. El combinado sueco, rival de España en las semifinales, es el único de los cuatro candidatos que sabe lo que es jugar la final mundialista, ya que lo hizo en 2003, con derrota ante Alemania. De hecho, es la más 'veterana' en cuanto a penúltimas rondas en una Copa del Mundo ya que la del próximo martes será su quinta presencia, cayendo eliminada por Países Bajos (2019), Japón (2011) y Noruega (1991). Selección y fútbol de gran tradición en esta modalidad, fue campeona continental en 1984 y se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro (Brasil) de 2016 y de Tokio de 2021. Fuerte a nivel defensivo (nadie le ha hecho más de un gol) y físico, están destacando su portera, Zecira Musovic, y la central Amanda Ilestedt ha firmado cuatro goles.

3. Inglaterra. Número cuatro del ranking mundial de la FIFA. La selección inglesa vuelve a estar en las semifinales mundialistas por tercera edición consecutiva y espera hacer valer el 'factor Sarina Wiegmann'. La técnico neerlandesa, la única mujer que dirige a una de las cuatro semifinalistas, podría seguir agrandando su palmarés y busca su cuarta final consecutiva como seleccionadora tras haber disputado la de la Eurocopa de 2017 y el Mundial de 2019 con su país, y la de la EURO 2021 ya con su actual combinado, al que llevó a hacer historia con su primer gran título. Inglaterra quiere emular a Alemania que fue capaz de ser campeona de Europa y del mundo, aunque en el caso de las alemanas por partida doble (2001-2003 y 2005-2007). Es la mejor de las cuatro a nivel defensivo con tan sólo dos goles encajados.

4. Australia. Número diez del ranking mundial de la FIFA. Las 'Matildas' quieren hacer historia para el fútbol de su país que no tiene una hazaña así y ahora están más cerca tras romper por fin su barrera para meterse en sus primeras semifinales de una Copa del Mundo. Campeona de Asia en 2010, en Tokyo 2020 ya fue semifinalista y ahora intentará romper el mal fario de las anfitrionas ya que sólo Estados Unidos, en 1999, fue capaz de proclamarse campeona del mundo jugando en casa. El equipo que entrena Tony Gustavsson ha ido de menos a más en un torneo donde llegaron a la última jornada de la fase de grupos al borde del abismo. Sin embargo, han sido capaces de no encajar gol en sus últimos tres partidos, para un total de cuatro de cinco tras el inicial ante la República de Irlanda.