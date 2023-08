Olga Carmona: "Nunca había vivido algo así"

MADRID, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La capitana de la selección española Olga Carmona confesó que, después de avanzar a la final gracias a su gol para hacer el 2-1 definitivo ante Suecia, "nunca había vivido algo así", después de un encuentro "competitivo" del combinado nacional, en el que han "tirado de épica".

"Estoy sin palabras con este equipo. Hemos hecho un partido muy competitivo, hemos tirado de la épica para estar en la final", analizó la lateral española en declaraciones a TVE tras el duelo, en el que tuvo un papel protagonista al hacer el gol de la victoria.

La futbolista explicó que, tras dos primeros intentos en la primera parte, ajustó "un poco el disparo" para mandar el balón a la red. "Estoy eufórica, con ganas de que llegue la final, ojalá nos hagamos con el título", deseó.

"Todas las compañeras se me han echado encima, nunca había vivido algo así en el fútbol. Alba (Redondo) me ha dicho que me va a poner dos monumentos. Hoy toca disfrutar. ¡Viva España!", concluyó la futbolista.