Pepe: "Por la prepotencia del árbitro, puedo apostar todo lo que tengo a que Argentina será campeona"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El internacional portugués Képler Laverán 'Pepe' ha asegurado que es "inaceptable" que un árbitro argentino como Facundo Tello haya pitado el partido de cuartos ante Marruecos, en el que el combinado luso quedó eliminado (1-0), sobre todo "después de lo que pasó ayer con Messi", y ha afirmado que puede "apostar" que "Argentina será campeona".

"Por el sentimiento y la prepotencia del árbitro en el campo, por lo que hizo hoy, puedo apostar todo lo que tengo a que Argentina será campeona", declaró tras el duelo de este sábado. "Recibimos un gol que no esperábamos, pero tengo que decir que esto es más fuerte que yo y lo voy a tener que decir", empezó sus declaraciones postpartido.

Así, lamentó que un colegiado argentino pueda arbitrar en estas instancias cuando la albiceleste está todavía viva. "Es inaceptable que un árbitro argentino arbitre nuestro partido aquí después de lo que pasó ayer con Messi. Toda Argentina hablando y el árbitro viene aquí a pitar", dijo, en referencia a las críticas del delantero al árbitro español Antonio Mateu Lahoz.

"No digo que venga condicionado, pero ¿cuánto jugamos en el segundo tiempo? El portero se tiró al suelo. Solo añadió ocho minutos de descuento. Trabajamos en serio y el árbitro, ¿ocho minutos? No jugamos nada en la segunda parte. El único equipo que jugó al fútbol fue Portugal. Estamos tristes. Teníamos calidad para ganar el Mundial y no lo conseguimos. No hay ansiedad, hay rabia", añadió.