Bruno Fernandes: "Estos árbitros no tienen nivel para pitar estos partidos"

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El internacional portugués Bruno Fernandes ha cargado contra el argentino Facundo Tello, al que ha acusado de "no" tener "nivel" para dirigir partidos como el de este sábado, en el que los lusos cayeron ante Marruecos (1-0) y no pudieron avanzar a semifinales del Mundial de Catar, y ha afirmado que inclinó "el campo" a favor de los africanos.

"No me toques, voy a decir lo que tengo que decir. Ellos que se jodan después", señaló en rueda de prensa a un asesor de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) cuando este trataba de frenarle, antes de dirigirse a la prensa y cargar contra el colegiado.

"Es muy raro tener un árbitro que aun tiene a su selección en competición y que no haya ningún árbitro portugués. Los nuestros pitan en 'Champions League', por eso tienen calidad y nivel para estar aquí; ellos no pitan 'Champions', no tienen nivel para esto. Claramente inclinaron el campo", manifestó.

Además, el centrocampista del Manchester United reconoció que había sido "un partido difícil", y lamentó que el trencilla argentino no hubiese pitado un posible penalti sobre él. "En la primera parte hay un penalti claro sobre mí; estoy solo y nunca en mi vida me dejaré caer cuando estoy solo frente al portero pudiendo rematar a portería", afirmó.

"No pudimos encontrar el gol, fueron más fuertes que nosotros en ese sentido. No tuvieron muchas oportunidades, en el segundo tiempo quizás algunas más, cuando estábamos volcados. Tuvimos muchas ocasiones, pero no conseguimos marcar goles. Su mérito es que supieron defender. Sentíamos que podíamos haber llegado más lejos. Tuvimos la calidad para eso, la entrega y el compromiso del equipo merecían más", finalizó.