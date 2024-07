Adrián Bernabé: "Baena y Fermín nos tienen que aportar esa calidad que tienen"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista español Adrián Bernabé afirmó que tanto Álex Baena como Fermín López, actualmente en la Eurocopa con la Absoluta, son dos jugadores que llegarán con "más competición" y un ritmo "más elevado", por lo que tendrán que aportar al equipo "esa calidad" y en unos Juegos Olímpicos que para el del Parma son "un sueño".

"Baena y Fermín son jugadores que nos conocen a todos, al staff, y la forma de jugar del entrenador. Intentarán echar una mano y ayudar. Es verdad que vienen de más tiempo entrenando, de más competición y de un ritmo más elevado. Nos tienen que aportar esa calidad que ellos tienen", comentó el centrocampista del Parma en una entrevista a Europa Press durante la concentración previa a los Juegos de París.

Bernabé afirmó que estar en la prelista para los Juegos "es un sueño" y un "privilegio". "Ya no hablo como futbolista, sino como deportista, es una cosa increíble que pasa una vez cada cuatro años. Estoy con mucha ilusión y ambición. Es un sueño el poder ir allí, e intentaré representar el país lo mejor posible", añadió.

Una convocatoria para la que, a diferencia de otros jugadores y en varias selecciones, su equipo no puso ningún problema. "Cuando me comunicaron que era posible que estuviese en esta prelista, me puse en contacto y hablé con el Parma. Lógicamente les pedí permiso, y la verdad que me pusieron todas las facilidades del mundo, me dijeron que adelante, que fuese y que lo hiciese lo mejor posible", explicó.

"Como grupo somos chicos muy tranquilos y risueños. Todavía estamos conociéndonos todos con todos porque con algunos era la primera vez que coincidíamos, y la verdad que muy bien. Tenemos muy buenas sensaciones y quiero el oro", señaló

Para Bernabé, "Abel Ruiz y Juan Miranda son piezas claves" enel grupo entrenado por Santi Denia, "ya no solo porque tienen la experiencia de haber participado en unos Juegos, sino porque han jugado muchas competiciones a nivel internacional con las categorías inferiores". "Al final, son jugadores expertos y nos tienen que dar ese salto que nos lleve al éxito", comentó Bernabé sobre la importancia de los veteranos del grupo.

Sobre los jóvenes talentos que están disputando la Eurocopa con la selección, el catalán dijo que son jugadores que conoce de toda la vida y que ha conseguido una cosa que él "también quieres lograr". "Feliz porque también he compartido vestuario y muchas cosas con ellos, entonces, que nos representen ellos lo mejor posible y cuando me toque a mí, pues intentar hacerlo también", añadió.

"ME PAREZCO A VITINHA, AUNQUE MIS REFERENTES SON SILVA E INIESTA"

A nivel personal, el internacional ha vivido "la mejor temporada" de su vida. "Si hubiese soñado desde el principio de temporada una temporada perfecta, probablemente hubiese sido esta. A nivel de grupo, hemos sido líderes desde la primera hasta la última jornada, y a nivel individual también ha ido muy bien, me han respetado las lesiones y estoy muy contento", apuntó.

"Teníamos un equipo muy joven, muy dinámico, muy energético. Hacíamos un fútbol bonito y ha dado la casualidad de que he pisado más área de lo que debía. Me gusta llegar desde que soy pequeñito, y he jugado de media punta o de extremo. Me gusta dar el último pase, es algo que llevo dentro y que no quiero perderlo tampoco", dijo sobre el hecho de haber tenido la temporada más goleadora de su carrera con nueve tantos.

Un Adrián Bernabé que en su corta carrera ya conoce tres países diferentes. "En España es todo muy técnico, en Inglaterra es muy físico y en Italia es todo muy táctico. Tienes que ser una esponja y coger un poquito de todos los lados para ser mejor futbolista", señaló.

Sobre la posición de pivote que ocupa en el terreno de juego, el catalán tiene claro que es una demarcación "difícil" porque "tienes que ser muy completo" para triunfar en un fútbol actual que cada vez es "más competitivo, más físico, más duro y más cualitativo". "Soy un chico que no pone problemas ante el cambio de posiciones. En ese aspecto, donde me toque jugar cuando juego, estoy contento", agregó.

"Me podría parecer un poco, salvando las distancias, a Vitinha del PSG, que es un jugadorazo. Pero mis referentes son jugadores como David Silva o Iniesta, que son más interiores o medias puntas, pero en el rol en el que me toca jugar, si tengo que encontrar hoy en día un jugador al que me pudiese asimilar, sería Vitinha", afirmó el jugador del Parma sobre sus referentes.

Por último, Bernabé comentó que siente a Italia como su casa. "Lo he dicho desde que llegué el primer día, que es un país muy parecido a España, lógicamente, cada uno con sus cosas, pero estoy muy cómodo", zanjó sobre el momento que vive en el fútbol italiano, cerrando la puerta en el futuro inmediato a una posible vuelta a España.