Alba Redondo: "Seguiremos trabajando y obviamente de aquí sacaremos cosas para poder mejorar"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delantera española Alba Redondo ha asegurado que ella y sus compañeras en la selección nacional seguirán "trabajando" en próximas convocatorias y que "obviamente" de sus dos recientes empates, frente a Canadá y el de este martes antes Italia sacarán "cosas para poder mejorar" en futuras citas bajo las órdenes de Montse Tomé.

"No podemos sacar todavía conclusiones porque es la primera concentración. Llevamos un mes de Liga, todavía no están como yo digo los cuerpos a tono. Pero bueno, seguiremos trabajando y obviamente de aquí sacaremos cosas para poder mejorar a la siguiente", dijo Redondo a RTVE después del 1-1 contra la selección italiana.

"Te quedas con ese sabor agridulce. Nos meten en una acción a balón parado, en el que Cata Coll intercepta bien el balón, pero no es suficiente porque lleva mucha fuerza. Te quedas así porque también tienes ocasiones, no entran, a veces has merecido algo más... y te quedas con un sabor de boca que dices: 'Bueno, lo seguiremos intentando la próxima vez'", reflexionó la delantera del Real Madrid.

En este contexto, elogió a las recién llegadas al núcleo de la 'Roja'. "Yo a las chicas que han salido las he visto muy bien. Creo que hemos sabido interpretar bien el plan de partido, pero es verdad que es el último tercio lo que define los partidos", argumentó al respecto.

"Seguiremos trabajando. Es la primera concentración del año, quedan muchísimas y esto no significa nada ni dice nada de cómo somos. Porque hemos demostrado y vamos a seguir demostrando que tenemos muchas opciones estar ahí arriba y mejoraremos para llegar a la siguiente concentración mejor", insistió la atacante madridista.

Por último, el equipo arbitral puso en duda la autoría de su tanto a Italia y que supuso el 0-1. "Yo me he sentido autora del gol, pero si la FIFA dice eso... pues bueno. Si me lo ha dado a mí, genial. Yo ya digo que todo lo que pueda aportar a este equipo, bienvenido sea; y si puede ser con goles, pues obviamente mejor", concluyó Redondo.