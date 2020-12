Almirón: "Nadie duda que Simeone dirigirá a Argentina, lo están esperando"

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Elche CF, Jorge Almirón, ha asegurado que el "potencial" del equipo "está saliendo poco a poco" y espera que se demuestre este sábado ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano, un partido en el que seguramente apostará por "dosificar" a sus jugadores de cara al "fundamental" duelo del martes ante Osasuna, y ha reconocido su "admiración" por Diego Pablo Simeone, al que ve en un futuro dirigiendo a la selección argentina.

"No tengo duda de que lo va a hacer, lo están esperando en Argentina. Nadie duda que va a dirigir a la selección argentina, que va a llegar ese momento", declaró en rueda de prensa, donde confesó su "admiración" por su compatriota. "Le tengo una gran admiración. Ha hecho un equipo competitivo, tiene una gran capacidad. Cuando llegó al Atlético, este no estaba bien, estaba en los últimos lugares. Este es un torneo muy duro, y él lo posicionó, tiene una gran capacidad de gestión. Hay muchas cosas que aprender de él y lo tengo presente, es un referente", añadió.

Además, el técnico argentino aseguró que no renuncian a nada ante los rojiblancos, a pesar de entender "la categoría del rival". "Desde hace mucho años Simeone ha hecho un Atlético de Madrid protagonista. Es un club con mucha historia, él lo rearmó y lo posicionó, y hoy es uno de los mejores de LaLiga y del mundo. Es un equipo de mucha jerarquía, pero tenemos la ilusión de estar a la altura, de competir. Tenemos expectativas de gran partido. Cada partido es una final", apuntó.

Precisamente, una de esas 'finales' será la del martes ante Osasuna, y reconoció que podría reservar a algunos de sus hombres para ese partido que sí es de 'su' liga. "Vamos a cuidarnos para el martes ante Osasuna. El partido ante el Atlético tiene una gran trascendencia. Vamos a gestionarlo, dosificarnos. El partido del martes es trascendental, fundamental", expresó, esperando que Guido Carrillo, que no estará ante el Atlético, sí pueda estarlo el martes.

Por otra parte, el preparador de San Miguel prevé un partido "similar" al que vivieron ante el Villarreal, por la idea de "protagonismo" que tienen ambos equipos, aunque los rojiblancos tengan otra "idea de juego". "Son diferentes en la manera de jugar, pero la jerarquía está muy mostrada. Dependerá de cómo se vaya dando el partido. Con espacios, tiene mucho peligro. Por momentos será un partido parecido al del Villarreal", subrayó.

"Uno siempre trabaja para que el equipo juegue bien y prolongue su idea. Es muy difícil entrenar a un equipo solo para defender. Cada uno de los jugadores debe ser protagonistas. Llevar una idea de juego hacia adelante lleva tiempo, tiene que haber un respaldo después de cualquier idea, y eso necesita tiempo. Tratamos de hacer un equipo serio, que complique a todos los rivales, luego se van soltando las individuales, que se van poniendo bien físicamente. El potencial está saliendo poco a poco", afirmó.

Por último, Almirón no se mostró satisfecho con el horario del encuentro, a las 14.00 horas. "El horario es complicado para el deportista, se levanta temprano y no come bien. Es un partido que se ve en el mundo y los horarios se tienen que acomodar", finalizó.