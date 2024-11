Ancelotti: "Creemos haber encontrado la solución, pero hay que actuar"

921670.1.260.149.20241108132249 Carlo Ancelotti - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que creen "haber encontrado la solución" a los problemas del equipo en los últimos partidos y espera que los jugadores puedan "actuar" en consecuencia este domingo ante Osasuna en el Santiago Bernabéu, y aunque es un "momento difícil" espera que no bajen los brazos y que estén "más altos que nunca".

"Obviamente, sí hemos hablado, hemos intentado evaluar la situación con los jugadores. Creemos haber encontrado la solución. Esta es la teoría, después está la práctica, hay que actuar mañana intentando sacar una versión distinta de la de los últimos partidos. Veo al equipo unido, motivado, consciente de lo que está pasando y consciente de que lo que hemos detectado es la solución correcta. Hay que esperar a mañana para ver si actuamos de la manera correcta", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que todo este análisis de la situación es "teórico" y que la "práctica" será este sábado. "Tenemos que enfrentarnos a la realidad, que es que en los últimos partidos hemos perdido. Tenemos que hacerlo de manera distinta. Pensamos haber detectado esto, a ver mañana si esto es la realidad", dijo. "Pensamos que se puede sacar el momento adelante con una distinta actuación. Después de las palabras, hay que actuar. Estamos convencidos de que sí. Hoy son palabras, pero las palabras se las lleva el viento; la actuación no, la actuación se queda en el campo y en el ojo de todos nuestros aficionados", añadió.

"Es un momento difícil, es normal que pase en un deporte donde está contemplada la derrota; no estamos acostumbrados porque todo lleva saliendo perfecto mucho tiempo. No podemos bajar los brazos, los brazos tienen que estar más altos que nunca. Este es un grupo fuerte, sano, motivado, el sitio mejor para vivir y para sacar adelante momentos difíciles. Todos estamos en el mismo barco, estamos unidos más que nunca", continuó.

Además, el técnico italiano se mostró algo receloso de cómo pueda reaccionar el equipo. "No soy escéptico, veo la realidad. Muchas veces digo que estoy convencido de que sacaremos nuestra mejor versión, hoy te digo 'vamos a ver mañana'. Estoy convencido de que lo que hemos hablado lo vamos a hacer, pero tengo la duda de verlo mañana", expresó.

También insistió en la importancia de la intensidad defensiva. "El aspecto defensivo es solo esto: sacrificio, concentración y trabajo colectivo sacrificio. Sacrificio para ser un equipo compacto; concentración para tomar la decisión correcta; y trabajo colectivo, porque si tú defiendes a nivel colectivo con un equipo compacto no importa si la presión es alta. La clave es ser un equipo compacto", manifestó.

A pesar de todo, se siente fuerte, sobre todo porque el mal momento lo están viviendo "todos juntos". "Seguimos siendo una familia muy unida, con ideas muy claras, ayudándonos. Tengo mucha confianza en los jugadores, que son conscientes de las dificultades. Es una oportunidad para ser más fuertes en el futuro", advirtió. "Yo disfruto cada día porque veo a las personas unidas intentando sacar todo lo mejor. Han sido noches largas. Hay que intentar buscar la solución. Cuando compartes este pensamiento con los otros con los jugadores y con el club la noche es un poco menos larga", confesó.

También considera que la temporada puede ser "exitosa" a pesar de las dificultades que están atravesando. "Vamos a pelear por todos los títulos. En un mes tendremos la posibilidad de ganar un Mundial, vamos a competir en LaLiga, vamos a competir en la 'Champions', a pesar de que hemos perdido dos partidos de cuatro", indicó, sin querer hablar del mercado de invierno. "Ahora no es el momento de fichajes, porque pensar en los fichajes ahora significa no evaluar bien el problema que tenemos", expuso.

Por otra parte, Ancelotti rio cuando se le preguntó si se arrepentía de no haber aceptado la oferta como seleccionador de Brasil. "No es el momento para reír, porque es un momento delicado y tenemos que sacarlo adelante. No me arrepiento de nada, sigo disfrutando todos los días que paso aquí en Valdebebas y lo haré hasta el último día. Agradezco todo el tiempo que paso aquí y que pasaré aquí. Es un momento difícil, pero estoy feliz de pasarlo aquí, en este club que es el mejor del mundo y que es el mejor del mundo también para sacar rápidamente adelante los momentos complicados, que siempre han pasado y que siempre pasarán", subrayó.

Sobre Osasuna, señaló que "lo está haciendo muy bien, está muy bien posicionado en la tabla, juegan bien y tiene una buena dinámica". "Nosotros lo consideramos una gran oportunidad para volver a hacer las cosas bien, para sacar adelante este momento, que es difícil y que es normal que lo sea porque no estamos sacando nuestra mejor versión. Mañana puede ser una oportunidad para volver a ganar", afirmó.

"MBAPPÉ ESTÁ HUNDIDO, COMO TODOS"

Por otra parte, el preparador madridista no quiso opinar de la ausencia de Kylian Mbappé de la convocatoria de la selección francesa. "Yo no he hablado con él de este tema y no voy a hablar con él de este tema. Es un asunto con el seleccionador que no tengo el derecho de juzgar sus decisiones. Ha tomado esta decisión, tenemos que aceptarla, no me permito buscar este tipo de decisión. Mbappé está bien, hundido como todos, pero motivado para sacar adelante este momento", expresó.

Aún así, desveló que está viviendo "un momento difícil", igual que el resto de sus compañeros. "Cuando llega el momento difícil hay que ser listo para sacarlo adelante rápido, con más motivación, con más concentración y con más actitud. Así se asumen los problemas que llegan. El problema que él está teniendo es el problema de todos nosotros, que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión. Intentamos que este momento difícil sea una gran oportunidad para ser mejores en el próximo partido. Estoy convencido de que lo va a sacar adelante, igual que Vinícius, Rodrygo, Bellingham...", enumeró.

Ancelotti, en cambio, no quiso hablar de un posible cambio de posición de Jude Bellingham. "Tengo ganas de ver mañana lo que hemos hablado en estos días. No es un problema ofensivo, no es un problema de posición, no es un problema de estrategia, no es un problema de colocación de los jugadores... Es un problema defensivo, no ofensivo", declaró.

Tampoco de Vinícius de '9'. "No he querido cambiar la posición del jugador que marca la diferencia. Mbappé tiene las características para jugar de delantero. A veces en el partido se cambian de posición y yo no quiero cambiar esto. No es un problema de posición ofensiva, sino defensiva", señaló.

Sobre Fede Valverde, explicó que "está muy bien, listo para jugar mañana". "Nunca hemos dicho desde el club que ha tenido un problema de espalda, pero se ha recuperado. Ahora está muy bien y contamos con él", dijo, para finalizar hablando de Endrick y Arda Güler. "(Endrick) Está listo para jugar, está mostrando mucha calidad en los entrenamientos. Lo mismo puedo decir de Arda, son jóvenes que están apretando. Se puede salir de este momento con Endrick y con Arda", concluyó.