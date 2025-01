Ancelotti: "Disfrutaremos más cuando el equipo defienda mejor"

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, insistió este miércoles en los problemas defensivos de su equipo, afirmando que disfrutarán "más" en el campo cuando defiendan "mejor", al mismo tiempo que confesó que la eliminación del Manchester City en la primera fase de la Champions sería una buena noticia, porque es "un candidato" al título.

"Hay que mejorar el trabajo defensivo del equipo, esta es la llave del éxito, nunca vamos a tener problemas para marcar goles con Mbappé, Vinícius, Rodrygo, Bellingham... Mejor, focalizarse en el trabajo defensivo", expresó el técnico italiano en rueda de prensa tras la victoria por 5-1 sobre el Salzburg en Champions.

Para Ancelotti, su equipo debe "ser más compacto", y entiende que los problemas en la zaga vienen por "un problema de concentración, de sacrificio, de compromiso". "Los equipos que defienden bien, ganan. A nivel defensivo te quitas la creatividad, solo es posición, defender y moverse juntos, con el mismo pensamiento", afirmó.

"No es un problema de calidad, hay defensas mejores, pero el problema defensivo no es de calidad individual. Cada uno tiene su papel en lo defensivo, el de Mbappé no es el Rüdiger. Hemos mejorado mucho, pero tenemos que seguir", agregó un Ancelotti que se mostró "enfadado" por "esperar una hora" para dar la rueda de prensa.

El de Reggiolo sí destacó que los delanteros "lo están haciendo bien" y "están conectando bien", después de un "buen partido, complicado al principio". "Sí, hay muchas jugadas que me hacen disfrutar. Me ha encantado el quinto gol. También las individualidades, que son descomunales. Rodrygo nos está ayudando mucho. Arriba tenemos a Rodrygo, Vini, Bellingham, Mbappé, Brahim... Es una combinación perfecta. Disfrutaremos más cuando el equipo defienda mejor", puntualizó.

Ancelotti confirmó que Bellingham acabó "con molestias" en la espada, aunque no es nada serio, y avanzó que David Alaba está listo para ser titular. "Depende de él empezar un partido, se está entrenando bien, está cómodo, no lo veo dudoso, cuando él me diga, estoy listo", reveló.

Finalmente, analizó la clasificación, con el Real Madrid a solo un punto del 'top 8', aunque necesita una carambola para evitar la ronda extra. "Intentar ganar el último partido. Es casi imposible entrar en el 'top 8', pero tenemos que ir a Brest y ganar, para ver cómo nos quedamos", defendió, antes de admitir que sería una buena noticia que el Manchester City cayera eliminado, porque "es un candidato a ganar la Champions".