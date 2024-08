Ancelotti: "Estamos evaluando dar vacaciones individualizadas a los jugadores durante la temporada"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló este sábado que está "evaluando dar vacaciones individualizadas" a los futbolistas durante la temporada por un calendario cargado de partidos con siete competiciones en juego, ya que cree que es la "única manera" de "descansar", al mismo tiempo que pidió a su equipo adaptarse ante la ausencia de Toni Kroos, al que "siempre" echarán "de menos".

"Los jugadores necesitan descansar, necesitan vacaciones. Estamos pensando, en algunos momentos de la temporada, dar vacaciones individuales a los jugadores. Puede que una semana un jugador no juegue y se vaya de vacaciones. Lo estamos evaluando, sobre todo para los que juegan con sus selección, que son los más afectados", explicó el entrenador italiano en la previa del duelo liguero ante el Mallorca.

Así avanzó el de Reggiolo el plan para rebajar la carga de minutos en una temporada con hasta siete competiciones en juego y que podría alargarse hasta mediados de julio con el nuevo Mundial de Clubes. "Lo estamos evaluando con el staff médico y los preparadores. Es la única manera", reconoció.

Y es que los jugadores del Real Madrid podrían jugar más de 70 partidos este curso, también por sus compromisos internacionales. Aunque Ancelotti todavía no tiene claro cómo establecer el calendario, ya que hay "dos competiciones que no están claras", en alusión al Mundial de Clubes y la Intercontinental, sin fecha.

"Lo que está claro es que vamos a competir en todas las competiciones que vamos a tener. Nadie aquí habla de septete, de lo que hablamos, porque el calendario exige esto, es de los partidos que tenemos que jugar. Tenemos que pensar y preparar las cosas cada tres días, porque el calendario lo exige. En general, puedo decir que con esta plantilla se puede competir sin duda en todas las competiciones", aseguró.

El italiano defendió que deben pensar "en la realidad" y no en todo lo que tienen por delante. "Un partido te exige calidad, te exige compromiso, te exige sacrificio. Entonces, pensar demasiado lejos no es bueno para nada. No podemos pensar en lo que va a pasar en mayo. Tenemos que prepararnos para llegar bien a mayo, trabajar cada día, intentar ganar partido a partido", agregó.

Y el siguiente paso, después de ganar la Supercopa de Europa, es LaLiga, una competición en la que defienden título y afrontan "con toda la ilusión". "Siempre nos ha costado jugar contra el Mallorca. Han cambiado de entrenador, ha llegado otro entrenador muy experto, muy capaz", comentó sobre el primer rival.

"Favoritos o no, esta Liga la tenemos que pelear. La calidad del fútbol español es evidente, no sólo por cómo se juega, también lo que han sido capaces de hacer los jugadores españoles en la Eurocopa, en los Juegos. Va a ser una Liga divertida, los primeros partidos que he visto han sido muy buenos, con mucho juego, con pocas faltas, con pocas interrupciones. Nos va a ayudar mucho el fuera de juego semiautomático que aclara aún más el arbitraje", valoró.

Precisamente, Ancelotti destacó que ese primer encuentro por la Supercopa salió "bien", pese a la ausencia del retirado Toni Kroos. "Siempre lo echaremos de menos, porque Kroos era un jugador especial. Buscar un otro Kroos es imposible, el equipo tiene que adaptarse a algo nuevo. Y no es malo, porque si tú te acostumbras demasiado, pierdes un poco de motivación", advirtió.

Y la fórmula para 'olvidar' a Kroos es el cuarteto Mbappé-Vinícius-Bellingham-Rodrygo. "No me parece que mostraran dificultad para combinar. Los jugadores buenos se encuentran, porque tienen la chispa, tienen la idea de moverse, de jugar con calidad. No necesito probar para que se acostumbren más, ya están acostumbrados a jugar juntos", celebró.

"Todos los jugadores nuevos que llegan a Real Madrid, todo el mundo intenta de hacer que ellos se encuentren cómodos. Obviamente, ha llegado un talento extraordinario, tenemos que ayudarlo a adaptarse lo más pronto posible. La verdad es que él ha entrado en el vestuario muy bien, muy serio, con humildad", dijo sobre el delantero francés.

Además, resaltó la figura de Rodrygo, al que elogió su trabajo ofensivo y defensivo ante la Atalanta. "Trabaja en la línea de los medios, entonces tiene que trabajar, tiene que estar focalizado en este tipo de partidos. Lo ha hecho muy bien, porque los datos dicen que ha trabajado mucho y ha aportado mucho a nivel defensivo y ofensivo al equipo", aplaudió, antes de dejar en el aire posibles cambios en el once para Mallorca.

"La plantilla está cerrada. Hemos pensado que no necesitamos central. Primero, porque pensamos que Alaba va a recuperar pronto y bien. Y segundo, porque tenemos jóvenes que están listos y preparados para poder jugar. Hemos tenido la mala suerte que Joan se ha lesionado, pero tenemos ahí a Jacobo y Asencio, que pueden aportar en algunos partidos", analizó sobre las posibilidades de la cantera.

Finalmente, Ancelotti festejó que su "luna de miel" en el Real Madrid "se mantiene igual" y es la "más larga de la historia". "Estoy muy contento, porque es difícil imaginar el día que llegué en 2021 que podía estar sentado aquí después de tres años con todos estos títulos ganados. Nadie lo pensaba y tampoco vosotros porque no tenéis mucha fe", se dirigió a los medios.