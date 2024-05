Ancelotti: "Güler es mejor cuanto más cerca está de la portería"

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, elogió a Arda Güler por su calidad y eficacia demostrada una vez más este domingo con un doblete en el 4-4 contra el Villarreal en La Cerámica, un "partido entretenido" donde cumplieron con el objetivo de tener "ritmo" e "intensidad".

"Ha sido un partido entretenido, con ritmo, intensidad, abierto y poco equilibrio. Sacamos lo que teníamos que sacar y tenemos que prepararnos para el próximo partido. Era un encuentro para jugar bien y hacer un fútbol de ataque", dijo en rueda de prensa.

"El objetivo no eran los puntos porque no los necesitamos sino hacer un buen partido, con ritmo, con intensidad y evitar problemas y lesiones. Ha salido todo perfecto. Hemos encajado más goles de los necesarios, pero no pasa nada de cara a la final de Champions. El vestuario está preparado para entrenarse bien estas dos semanas e intentar ganar la Champions", añadió.

El preparador de los blancos fue preguntado por un Arda Güler que sigue siendo letal de cara al gol en los pocos minutos que ha disputado esta campaña. "Ha mostrado algo especial en ataque. Es mejor cuanto más cerca está de la portería. Es muy eficaz y tiene un talento especial. Más cerca de la portería lo puede mostrar mejor que lejos. Ha marcado muchos goles con pocos tiros", dijo.

Ancelotti valoró también la actuación de Lunin, con el debate de si el ucraniano o un Thibaut Courtois ya recuperado jugará la final de Champions. "Me ha gustado porque en los goles no ha podido hacer nada. Ha estado bien con los pies, ha tenido pausa y ha jugado un buen partido. Los goles obviamente no son culpa suya", afirmó.

"Se está acercando a su 100%. Tenemos dos semanas de tiempo y puede llegar a tope a la final. No sólo ha sufrido él con Sorloth, también Rüdiger", añadió sobre un Militao que también busca enteros para esa final del uno de junio contra el Borussia Dortmund, destacando también la "temporada muy buena" de Brahim.