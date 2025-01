Ancelotti: "Hay muchos jugadores que quieren venir al Real Madrid, incluso algunos de los que nadie sospecha"

MADRID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reveló este viernes que "hay muchos jugadores que quieren jugar" en el Real Madrid, incluso futbolista "de los que nadie puede sospechar", al mismo tiempo que advirtió que a estas alturas cada partido es "vital" y elogió a un Rodrygo Goes que "siempre se ha sacrificado y siempre ha pensado primero en el bien del equipo".

"Lo que veo y lo que oigo es que hay muchos que quieren estar en el puesto de Rodrygo o en de Vinícius, porque hay muchos jugadores que quieren jugar en este club, con esta camiseta. Muchísimos. Ahora no me gusta nombrarles, pero hay un montón de jugadores que quieren venir aquí. También jugadores de los que nadie puede sospechar. Porque esta es la historia, la fuerza de este club. Imagínate los entrenadores que quieren venir aquí", expresó sobre el futuro sus futbolistas en la previa del duelo de este sábado en Cornellà.

Así respondió a las supuestas ofertas recibidas por Rodrygo Goes y Vinícius Júnior desde Arabia Saudí, aunque no le gusta "hablar del futuro de los futbolistas, porque son decisiones personales". "Los jugadores que están aquí son muy felices de estar aquí, se quieren quedar aquí, quieren ganar títulos, quieren aportar. Después, lo que piensa individualmente cada uno, yo no lo sé, ya tengo dificultad de hablar de mi futuro, imagínate hablar del futuro de los futbolistas", comentó.

Aunque entiende que el país asiático, que acogerá el Mundial 2034, "tiene el derecho de aprovechar el fútbol para mostrar una buena imagen del país". "No veo nada raro, creo que es un proyecto muy serio, porque Arabia es un país muy fuerte, con muchos aficionados", expresó.

"Es un proyecto que ha empezado y que están intentando mejorar fichando a jugadores importantes. El fútbol, como el mundo, se ha globalizado y no veo nada raro que Arabia pueda organizar un Mundial en 2034, porque el fútbol no es de Europa, el fútbol es mundial. Tienen todo el derecho de hacer lo que mejor quieren para aprovechar del deporte para meter una buena imagen al país", agregó.

Además, abordó el "debate" de la posición de Rodrygo, que ha aparecido más por la izquierda por la sanción de Vinícius. "Él se encuentra muy cómodo en la izquierda, pero ha aportado mucho también en la derecha. Es un jugador completo, somos conscientes de que le gusta más la banda izquierda, pero a veces, para el bien del equipo, alguien tiene que sacrificarse en este sentido. La verdad es que Rodrigo siempre se ha sacrificado y siempre piensa en el bien del equipo", elogió.

"El fútbol aprovecha la calidad de Rodrygo, sobre todo los aficionados del Real Madrid. Creo que para el bien del equipo, yo tengo que aclarar bien las posiciones. No ha salido mal, de momento creo que no va a salir mal en el futuro", añadió, antes de mostrarse "encantado" de recuperar la "mejor versión" de 'Vini', al que considera "una persona madura".

El brasileño vuelve a jugar tras estar sancionado en Champions, en el duelo de este sábado (21.00) ante el Espanyol, "un partido, como siempre, complicado", porque "es un momento importante de LaLiga para todos los equipos". "Estamos bastante lejos del tramo final, pero los puntos en juego empiezan a ser más importantes que los primeros partidos de esta competición. Tenemos ventaja y queremos seguir con esta ventaja", analizó.

Y en ese tramo final clave, el Real Madrid puede enfrentarse al Manchester City en el 'playoff' de la Liga de Campeones. "Tenemos muchos partidos, desde hoy hasta el parón, que es el 16 de marzo, tenemos 13 partidos. Tenemos que pensar en cada partido vital, porque en cada partido nos jugamos mucho de la temporada", avisó sobre una hipotética eliminatoria para la que tienen "los recursos para superarla".

"Obviamente, nuestro trabajo es tener listos, preparados y motivados a los que juegan un poco menos, porque van a ser indispensables en este tramo de la temporada. Entonces, hay que entender también la rotación de algunos jugadores para tener a la plantilla lo más motivada posible, porque necesito toda la plantilla en este tramo de temporada.

Finalmente, Ancelotti resaltó el "buen momento" de su equipo, "mejor comparándolo con diciembre". "En los últimos 14 partidos hemos ganado 12, eso está muy bien y queremos seguir. Estamos en una buena dinámica, pero por el hecho de que hay muchos partidos, cada partido puede ser una trampa y puedes volver un poco atrás. Esto es lo que no queremos hacer, queremos seguir adelante con la buena dinámica, estamos marcando goles, el equipo parece más sólido. Pero no nos podemos permitir volver atrás", concluyó.