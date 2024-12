Ancelotti: "Será difícil llegar a los ocho primeros"

"Güler y Endrick se quedan aquí"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha reconocido que será "difícil llegar a los ocho primeros" clasificados de la fase de liga de la Liga de Campeones, lo que evitaría jugar los 'Playoffs, aunque el equipo intentará conseguirlo, empezando por ganar el partido de este martes ante la Atalanta, un rival "en buena dinámica" y que ha "mejorado mucho" respecto a la final de la Supercopa de Europa.

"Son tres puntos que van a ser importantes para clasificarnos. Tenemos tres partidos para sumar los puntos necesarios para clasificarnos. Obviamente, será difícil llegar a los ocho primeros y tendremos que jugar una ronda de 'Playoffs'. Pero no son más de tres puntos. Volver a Italia es siempre especial porque me siento italiano 100%", declaró en rueda de prensa previa al encuentro.

Además, aseguró que tiene un nivel de preocupación "medio". "Estamos preocupados porque nos intentamos ocupar del equipo rival, que es un muy buen equipo. Intentamos preparar una buena estrategia, dar a los jugadores ideas claras de lo que tienen que hacer", dijo. "Es un partido exigente, la Atalanta lo está haciendo muy bien. Ha mejorado mucho comparándolo con el partido de la Supercopa. Tiene una buena dinámica, entusiasmo, han ganado muchos partidos, es un rival que compite muy bien. Tenemos la oportunidad para sumar puntos e intentaremos aprovechar estos tres partidos para clasificarnos", añadió.

Por otra parte, el técnico italiano afirmó que confía "totalmente" en sus jugadores. "Han ido mejorando últimamente y mejorarán aún más. Tenemos un objetivo, que es acabar este año de la mejor manera. Ha sido un año fantástico además, teniendo en cuenta que el de mañana puede ser el partido más complicado de este último ciclo de 2024", manifestó.

En otro orden de cosas, Ancelotti reconoció que Vinícius "está bien" y habrá que "evaluarlo" para saber si puede jugar este martes. "Son muy importantes las sensaciones que tenga en el entrenamiento de hoy, igual que Rodrygo. Bellingham está bien, se ha recuperado totalmente. Las únicas dos dudas son Rodrygo y Vinícius, entrenarán hoy con el equipo y después tomaremos la decisión", aventuró.

También explicó la mejoría de Jude Bellingham. "Ha cambiado un poco la dinámica del equipo, estamos jugando un poco mejor enfrente, con más movilidad, y él aprovecha esto. Ha vuelto a marcar, que para él y para nosotros es muy importante. No es que ha cambiado mucho su actitud en el campo, porque a nivel ofensivo y defensivo Bellingham siempre aporta, también si no marca todos los partidos", expresó.

Otro de los fijos es Fede Valverde, que solo se ha perdido un partido de los últimos 77 del Real Madrid. "Puedes pensar en rotar jugadores cuando tienes una plantilla al completo. Desafortunadamente, hemos tenido lesiones de larga duración, como las de Militao o la de Carvajal, y así es mucho más complicado rotar. Los jugadores van a tener más minutos de lo normal. Valverde es un caso especial, porque ha jugado como lateral, como pivote, como defensor, como interior, como extremo... Si alguien dice que no le gusta jugar de extremo, a mí no me importa si le gusta o no, porque con Valverde de extremo hemos ganado dos 'Champions'. Es un jugador fundamental para este equipo", advirtió.

El preparador blanco también avisó que ni Arda Güler ni Endrick se marcharán en el mercado de invierno. "Endrick se queda aquí, como Güler. Puede que necesiten más minutos, pero yo no tengo prejuicios con nadie. Intento poner el equipo mejor cada partido, tenga 18 o 40 años. Hay que ser pacientes con los jóvenes porque aportan entusiasmo, pero tienen que aprender muchas cosas que vendrán con el tiempo", subrayó.

Además, fue cuestionado sobre el estado de Kylian Mbappé. "Esta noche podría ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé y has llegado tú", bromeó. "Mbappé está bien, está mejorando. Lo que he aportado es nada más que darle la confianza que necesita un jugador al llegar a un nuevo equipo. Creo que en los últimos dos partidos lo ha hecho bien, empieza a tener una buena dinámica en los partidos, está más activo. Su partido mañana puede ser muy importante para nosotros", continuó.

Por último, elogió a su homólogo en el banquillo de la Atalanta, Gian Piero Gasperini. "Tenemos amistad, somos buenos amigos. Cuando yo estaba en la Juventus, él estaba en la cantera de la Juventus, tenemos una buena relación. Está haciendo un trabajo fantástico en este club. Cambian muchos jugadores cada año, pero siempre es capaz de adaptarse bien a las características de los jugadores que tiene, de jugar un juego intenso, bonito. Su trabajo aquí es espectacular", apuntó.

Y analizó por qué ciertos entrenadores se mantienen tanto tiempo en el mismo equipo. "Si el club no aguanta, el entrenador no aguanta, es sencillo, no hay otra receta. Es muy importante para el éxito la relación entre el entrenador y el club, es la base de la confianza. Si tú tienes éxito es porque esta relación es muy buena; el éxito que hemos sido capaces de tener en el Real Madrid es por esto, porque los entrenadores que han estado aquí han tenido una relación de confianza espectacular con el club", finalizó.