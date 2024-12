Valverde: "Es jodido, el Real Madrid no está acostumbrado a esta situación"

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, afirmó este lunes que es "jodido" ver al equipo en una situación clasificatoria tan baja en la fase de liguilla de la Liga de Campeones y que el 15 veces campeón de Europa "no está acostumbrado" a estar en una situación como esta, por lo que tiene claro que deben "salir al máximo" en el duelo de este martes ante el Atalanta italiano, cuyo estilo les puede "beneficiar".

"Llegamos en otra situación a la que no está acostumbrado el Real Madrid ni este equipo, entonces la única forma de cambiar la pisada a todo lo que estamos llevando ahora mismo este año es intentando salir al máximo, de la mejor forma posible y demostrar todo lo que hemos trabajado estos días, estas semanas para afrontar este partido y hacerlo de buena forma", señaló Valverde en rueda de prensa previa al duelo con el equipo de Bérgamo.

Por ello, pidió "ser contundentes en defensa, ser buenos en ataque e intentar aportar los medios abajo y arriba". "Sabemos que la Atalanta puede hacer un marcaje uno a uno y obviamente eso nos puede beneficiar por nuestro estilo de juego, por los jugadores que tenemos y tenemos que sacar cabeza de eso, intentar pensar bien los momentos del partido y salir de buena forma", advirtió. "Somos jugadores para vivir y jugar estos partidos, vamos a afrontarlo de buena forma", aseveró.

El internacional no escondió que "es jodido" ver que están en el puesto 24 de la clasificación de esta liguilla. "Este equipo no está acostumbrado a pasar estos momentos, siempre estamos acostumbrados a estar arriba y teniendo un poquito más de tranquilidad a la hora de afrontar esta competición, que es la que siempre nos suele ir muy bien", apuntó.

"Pero creo que es parte del fútbol y del proceso. Hay que trabajar, demostrar todo lo que estamos haciendo y llegar a fin de año y que podamos disfrutar de más títulos. Tenemos que seguir enfocados en lo que estamos haciendo, seguir manteniendo los pies en la tierra a pesar de que este club ha ganado tantas cosas. Tenemos que dar el máximo para que podamos tener un poco más de tranquilidad", añadió.

Valverde reconoció que le sirvió "muchísimo" el partido de la semana pasada en San Mamés, también "para mejorar en lo personal" y en su "cabeza" después de cometer un error que no le había pasado "nunca" en su carrera y le costó la derrota a su equipo. "Sobre todo me costó dormir", confesó el sudamericano al que le encantaría "poder jugar todos los partidos de 10".

"Son cosas del fútbol, pueden pasar cosas buenas, cosas malas, pero lo importante es salir adelante y demostrar que hoy por hoy soy uno de los capitanes y puedo ser un ejemplo para todo el equipo", recalcó el medio madridista, que insistió en que "hay que saber convivir" con estos momentos y que debe demostrar que puede ser "uno de esos líderes que intente salir adelante a pesar de las dificultades".

Valverde advirtió que no ha hablado "mucho" estos días con Carlo Ancelotti, al que agradece "los consejos y los valores" que le ha dado estos años. "Tengo que vivir mi fútbol, dejar mi nombre y obviamente no puedo pedirle consejos como lateral porque sería muy complicado. Intento ser servicial para el equipo, poder dar el máximo de mí en donde me ponga el entrenador, donde quiera y me necesite el equipo", explicó sobre su posición en el campo ante la falta de laterales derechos.

El uruguayo, que celebró la vuelta de Vinícius Jr por lo que aporta al equipo, dejó claro que la obligación de cada futbolista es "dar el máximo en cada partido sea la formación que sea". "Yo, como mediocampista, siempre me gusta jugar con delanteros y extremos que siempre lleven el balón hacia adelante. Los medios corremos bastante para que ellos puedan disfrutar un poco más el fútbol y puedan intentar meter goles, que no estén pensando simplemente en defender. Esto es un equipo y tiramos para el mismo lado", remarcó.

Sobre su cantidad de minutos, el uruguayo fue claro y aseguró que él quiere "seguir jugando". "Uno intenta descansar e intenta recuperar para el próximo y siempre estar al máximo. Obviamente, a veces la cabeza puede explotar, pero lo importante es siempre estar a disposición", puntualizó.

En este sentido, su secreto es "disfrutar al máximo lo que es jugar para este escudo" y "defender ese sueño" que ha tenido cuando era "niño" de poder jugar en el Real Madrid. "Hay partidos y días en los que estoy cansado, pero no intento pensar eso, intento pensar en que es otro momento para demostrar que estoy jugando en el mejor club del mundo y que es otro momento para que mis hijos vean el día que me retire todo lo que pude aportar para agarrarme al Real Madrid y para que mis padres se sientan orgullosos", detalló.