Ancelotti: "Todos saben lo que ha pasado en fútbol español en los últimos 20 años, ese es el problema"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este viernes que la Liga "no está adulterada" y que "todo el mundo" conoce lo que ha pasado "en los últimos 20 años" en el fútbol español, en referencia al 'caso Negreira', por el que la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil "está haciendo investigaciones", por lo que insistió en que ahora "desviar el foco no tiene sentido".

"Esta semana se ha hablado mucho. Aquí no tenemos que desviar el foco, porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años en el fútbol español, ahí está el problema y no en si la Liga está o no adulterada, porque no lo está", dijo el italiano en la rueda de prensa previa al encuentro de LaLiga EA Sports que enfrentará al Real Madrid y Las Palmas este sábado.

Así respondiño el técnico al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien aseguró que la competición doméstica estaba "adulterada". "Ahora la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil está haciendo investigaciones y hay que darle tiempo a esperar", explicó Ancelotti sobre el 'caso Negreira' y los pagos del Barça al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Ancelotti no quiso valorar las palabras de Xavi Hernández, quien confesó que había cosas que "no le cuadraban" sobre los arbitrajes al Real Madrid. "No quiero explicar aquí mi sentimiento o pensamiento personal sobre esto. No quiero explicarlo aquí", sentenció.

En cuanto al estado de forma de su equipo, el italiano lamentó que el equipo "no ha sido sólido" en defensa "en los últimos partidos". "En los últimos cuatro partidos hemos marcado un montón de goles, pero hemos encajado, perdiendo un poco de solidez", expuso.

Una fragilidad que no quiso personificar en el cambio de posición de Fede Valverde, tras la recuperaciones de Tchouameni y Camavinga. "Creo que tenemos que volver a la solidez que teníamos antes, estando un poco más concentrado, y siendo más contundente atrás", apuntó.

Sobre su rival este sábado, Las Palmas, el entrenador blanco alabó su juego. "Tocan y defienden muy bien, por lo que va a ser un partido exigente, pero tenemos la motivación de volver a jugar a nuestro mejor nivel después dos partidos un poco así así... Creo que esta semana nos ha venido bien, porque llegamos más descansados", explicó.

El italiano comentó que Brahim Díaz podría ser el sustituto de Jude Ballingham, ausente en Gran Canaria por sanción, aunque Joselu "puede ser otra opción" en ataque. "Muchas veces hemos sido capaces de suplir a la ausencia de jugadores importante, por lo que creo que mañana será lo mismo", añadió, antes de confirmar la titularidad de Lunin en la portería.

En el apartado de lesiones de larga duración, el entrenador merengue cree que tanto Militao como Courtois tienen "opciones" de volver esta temporada. "El staff médico no quiere forzar, pero están muy bien. Están entrenando en el campo a nivel individual, y en el mes de febrero se cumplirán seis meses de baja. Este tipo de lesiones son entre seis, ocho y diez meses, por lo que creo que los dos van a recuperarse antes del final del curso", apuntó.

"Esta semana hemos tenido dos días de descanso y hemos hecho dos sesiones buenas de entrenamiento para preparar el partido. El único pensamiento que tenemos es intentar sacar los tres puntos mañana, que van a ser muy importantes para esta liga como lo serán los del jueves. El mes de febrero es pienso que va a ser muy importante", concluyó.