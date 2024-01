Ander Barrenetxea renueva hasta 2030 con la Real Sociedad

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delantero Ander Barrenetxea ha renovado con la Real Sociedad hasta el final de la temporada 2029-30, ha confirmado este domingo el club vasco, por lo que continuará al menos seis campañas más como 'txuri urdin'.

El donostiarra, acompañado por el presidente de la entidad, Jokin Aperribay, firmó este domingo su nueva vinculación. "Estoy muy contento. Renuevo con el club de mi casa, con el equipo en el que quiero jugar. Estoy agradecido por lo que me ha dado la Real durante toda mi vida, y ahora más todavía", señaló.

"Ya me avisaron de que lo más difícil no es llegar a Primera División, sino mantenerse. Esta renovación me da esa seguridad de quedarme en el primer equipo otros tres años más. Mis cuatro temporadas en la Real han sido de ensueño, hemos conseguido muchísimas cosas, y si me quedo es porque la Real tiene un gran proyecto a futuro. Esperemos seguir consiguiendo clasificaciones para Europa y algún título más", añadió.

Barrenetxea, de 22 años, se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad y debutó con el primer equipo en competición oficial en diciembre de 2018. En total, ha disputado 137 partidos con la camiseta 'txuri urdin' y ha anotado 16 goles, además de conquistar la Copa del Rey de 2020.