Andreas Christensen recibe el alta y viaja con el Barça a Vitoria

Andreas Christensen en un entrenamiento con el FC Barcelona - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El central danés del FC Barcelona Andreas Christensen ha recibido este miércoles el alta médica y forma parte de la convocatoria facilitada por el entrenador blaugrana, Hansi Flick, para el partido de esta noche en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés, correspondiente a la jornada 36 de LaLiga EA Sports.

Con el Barça campeón de Liga de forma matemática tras ganar El Clásico del pasado domingo, Christensen regresa a un equipo que todavía tiene en mente el objetivo de llegar a los 100 puntos en la competición, y para ello debe ganar a un Alavés que se juega la permanencia.

El danés ha dejado atrás la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión sufrida el pasado 21 de diciembre de 2025 y, 143 días después, vuelve a una lista de Flick.

Por contra, el técnico alemán no puede contar con el extremo brasileño Raphinha, sancionado por ciclo de amarillas, ni con el internacional español Lamine Yamal, lesionado y recuperándose ya de cara a poder estar en el Mundial con España.

Así pues, la convocatoria es la siguiente: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Joan Garcia, Rashford, Christensen, Casadó, Gerard Martín, Roony, Olmo, Bernal, Koundé, Eric Garcia, Szczesny, Eder Aller, Cortés, Xavi Espart y Tommy.