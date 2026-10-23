Ángel Torres responde a Bordalás: "Hay que tener la cara como el cemento"

Archivo - Ángel Torres, presidente deel Getafe CF, en el Nuevo Mirandilla. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Getafe CF, Ángel Torres, defendió este viernes que "hay que tener la cara como el cemento" respondiendo a las declaraciones del entrenador del conjunto 'azulón', José Bordalás, quien aseguró que se sentía "engañado" respecto a la confección de la plantilla, después de perder por 2-5 en la Conference League.

"Él firmó porque quiso, pero tiene la puerta abierta, si tan malos somos... ¿Qué le vamos a hacer? Esto es el Getafe. Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto. Pero decir que yo le he engañado... Hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí después de treinta años que yo le he engañado, ni a él ni a nadie", dijo el dirigente en declaraciones a la Cadena SER recogidas por Europa Press.

Así respondió Torres a Bordalás, que afirmó sentirse "engañado" tras la dura derrota sufrida por su equipo ante el FC Lugano suizo (2-5) en la segunda jornada de la Conference League, asegurando que el club no ha cumplido las promesas sobre la confección del equipo y advirtiendo de que la plantilla actual no está preparada para afrontar el calendario.

"Me siento, no frustrado, pero sí engañado de alguna manera, porque no se ha cumplido lo que se me ha ido prometiendo año tras año y estoy bastante enojado. Quiero mucho al Getafe, quiero mucho a esta afición y esto es muy doloroso", manifestó en la rueda de prensa posterior al encuentro celebrado en el Coliseum.

Ante esas declaraciones, el presidente del equipo del sur de Madrid pidió a bordalás "respetar a los futbolistas, igual que los futbolistas le respetan a él". "No se va a tomar ninguna medida, no hay tampoco ningún drama. Él piensa una cosa, ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado, y a trabajar. Lo que hay que hacer es ganar al Athletic", zanjó el dirigente.