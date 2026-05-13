Arbeloa: "Mbappé tiene tres partidos para poder seguir demostrando su compromiso con el Real Madrid"

Alvaro Arbeloa durante una rueda de prensa - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, mostró este miércoles su confianza en poder contar con el delantero francés Kylian Mbappé en los tres partidos que restan de LaLiga EA Sports para "seguir demostrando su compromiso" con un club que "marca muchísimo" y cuyos futbolistas deben ser "conscientes de la suerte" de formar parte de él; mientras que, por otro lado, lamentó que Dani Carvajal se vaya a quedar fuera del Mundial de este verano.

"Vamos a ver si puede terminar la sesión de entrenamiento para estar disponible y seguro que tendrá minutos y la oportunidad de seguir demostrando en estos tres partidos el compromiso que tiene con el club", apuntó Arbeloa en rueda de prensa previa al partido de este jueves ante el Real Oviedo.

El técnico madridista espera que el 'pichichi' del equipo, a pesar de estar apercibido, pueda "cumplir estos tres partidos" y que lo haga "haciendo goles" que demuestren, repitió, "el compromiso que tiene con el Real Madrid".

Para el salmantino, es difícil "creer que un jugador del Real Madrid no se deja todo lo que tiene por el club". "No sabría dónde está. Este club es el mejor del mundo, es una suerte para todos y cada uno de nosotros que estamos en el día a día y que llevamos este escudo en el pecho. Los que hemos estado fuera sabemos cómo es estar fuera del Real Madrid, lo que significa este club y creo que mis jugadores tienen que ser conscientes de la suerte y la fortuna que tienen de estar en el Real Madrid", advirtió.

"Se les va a recordar toda su vida por ser jugadores del Real Madrid y cuando dejen dentro de muchos años el fútbol, hablarán de ellos como exjugadores, exleyendas del Real Madrid, campeón de Europa no sé cuántas veces. El Real Madrid te marca muchísimo, te da muchas cosas y hay jugadores importantísimos en su historia que le han hecho muy grande y le han ayudado a agrandar su leyenda", sentenció al respecto.

Arbeloa entiende "las críticas por cualquiera de las decisiones" que tome o "por lo que pueda decir". "Muchas veces digo lo que pienso, hay otras muchas que digo lo que debo, pero en el caso de la plantilla creo que es la forma que tengo de relacionarme con mis jugadores. No es que lo haya hecho solo aquí en el primer equipo, lo he hecho también en la cantera", puntualizó.

El entrenador del Real Madrid no duda de que su papel debe ser el de ser "un escudo delante de sus jugadores". "Cuando estoy con ellos, les digo muchas cosas que aquí creo que no debo decir, igual que ellos no me lo pueden decir a mí. La exigencia que nos tenemos los unos a los otros, siempre con respeto, ha sido máxima, y la forma de expresarme con ellos también ha sido una forma exigente", remarcó.

"Les he apretado, les he dado mi visión como entrenador, de las cosas que hemos hecho bien, de las que no tan bien, de todo lo que tenemos que mejorar y de todo lo que tienen que mejorar ellos, pero no cambiaría mi forma de defender a mis jugadores aquí delante", añadió al respecto.

El campeón del mundo eludió hablar sobre su "futuro o el del Real Madrid". "Espero que también respetéis mi decisión de pensar en el partido del Oviedo, depsués en el del Sevilla y cuando pase, me centraré en el Athletic Club. Y una vez acabe la Liga podré responder más preguntas sobre mi futuro. Ahora mismo lo que toca es pensar en el Oviedo", trató de zanjar.

El preparador del conjunto merengue recordó que su "filosofía" desde que llegó al cargo ha sido la de "nunca" mirar "al futuro" ni pensar "en qué puede ser lo mejor para Álvaro Arbeloa". "Siempre ha sido es lo mejor para el Real Madrid y la única forma que tengo de afrontar este trabajo desde aquí es mirar al siguiente partido", reiteró.

LAMENTA QUE CARVAJAL NO PUEDA ESTAR EN EL MUNDIAL

Arbeloa lamentó que, según las informaciones, Dani Carvajal no vaya a estar en el Mundial de este verano con la selección española. "No he podido hablar con Carvajal. Es una pena, ya dije que para mí era un jugador que lo querría tener siempre en mi equipo por lo que significa, por la experiencia que tiene, por lo que puede aportar en el campo y fuera de él. Es una lástima que no pueda estar defendiendo a la selección", resaltó.

El salmantino confirmó que el de Leganés ya "se reincorporó al grupo" y que volverá a "entrenar con normalidad" tras su última lesión, por lo que estará "disponible" para la visita del Oviedo. "Como dije hace unos días, espero que se pueda despedir esta temporada teniendo minutos y jugando", manifestó el preparador madridista.

Este recordó que es Luis de la Fuente "el que decide" su lista y que él siempre mostrará "apoyo" a sus futbolistas. "Cada entrenador tiene sus gustos y lo que busca para su equipo muchas veces no es que sea un jugador mejor o peor sino que le pueda encajar más para su estilo de juego. Por mi parte, siempre el máximo respeto para las decisiones de este caso del seleccionador", aclaró.

Y a las puertas del Mundial, espera que ninguno de sus internacionales se reserve en estos partidos. "He tenido bastante cuidado, en el 95 por ciento de los casos he intentado no arriesgar la salud de mis jugadores, darle minutos muy poco a poco cuando venían de lesiones cuando es más fácil hacer lo contrario porque, al final, los entrenadores nos jugamos muchísimo. Siempre quieres tener a los mejores en el campo, pero el cuidado de ellos lo voy a seguir teniendo estos tres partidos", avisó.

"Me gustaría que todos tuvieran oportunidades de despedirse esta temporada jugando y hay mucha gente que lleva entrenando y trabajando muy bien que también me gustaría que tuviesen el premio de jugar, pero no creo que llegue el caso que haya alguien que no quiera jugar, que no quiera meter el pie o que tenga más puesta la cabeza en el Mundial que en defender al Real Madrid estos tres partidos. Para mí, en estos tres partidos tienen que demostrar muchas cosas los futbolistas de verdad", agregó Arbeloa.

Finalmente, sobre el partido ante el Real Oviedo, el penúltimo de la temporada en el Santiago Bernabéu, insistió en tener "responsabilidad" de lo que deben "defender" al jugar delante de su afición. "Hay que saber cuál es la exigencia, qué es lo que debemos hacer y, sobre todo, en estos tres partidos demostrar que merecemos llevar este escudo y que sabemos lo que es y dignificarlo", demandó.