Arthur pide "disculpas" por ir a la fiesta de Neymar: "Me equivoqué"

Publicado 12/03/2019 16:42:30 CET

BARCELONA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Arthur ha querido pedir "disculpas" a todo el entorno del club y a la afición tras haberse "equivocado" marchándose a la fiesta de cumpleaños de su compatriota Neymar en París a sólo 48 horas de un Clásico copero frente al Real Madrid, y por otro lado ha asegurado estar recuperado y preparado para superar el escollo del Olympique de Lyon de este miércoles en el Camp Nou, tras el 0-0 de la ida.

"Creo que sí me equivoqué, en la vida a veces te equivocas y otras aciertas. Soy ya grande como para asumir mis responsabilidades, sabía lo que hacía y pido disculpas si ha molestado", manifestó en rueda de prensa.

Arthur, que jugó el Clásico pero se lesionó poco después y estuvo de baja unas cuatro semanas, reconoció su error. "Me han ayudado mucho mis compañeros, y les estoy muy agradecido, también a la Comisión Técnica y los dirigentes del club, que te hacen sentir especial. Ha sido un momento difícil para mí, después de felicidad al recuperarme y estoy muy agradecido", apreció.

"Ya doy lo mejor de mí y sé que he de mejorar mucho, como persona, cuando necesitaba ayuda me la dieron, hablaron conmigo y me tranquilizaron. Estoy muy concentrado en el Barça", sentenció en este sentido.

Por otro lado, comentó que es un "sueño" lo que está viviendo en el Barça. "No esperaba que fuera todo tan rápido, con mis compañeros, familia, los aficionados que me han dejado tener paciencia para dar lo mejor de mí, y siento responsabilidad porque tengo que responder a las expectativas", comentó sobre su rápida adaptación al equipo, del que ya es pieza clave.

"Son cosas maravillosas las que me están pasando, puedes pensar que ya lo has hecho todo pero no, debo tener la cabeza fría para mejorar, sé que puedo hacerlo cada día. Pero el Barça tiene su propio estilo de juego independientemente de quién juegue. Los aficionados saben que cada uno tiene sus características, yo estoy en el Barça y sé a qué jugamos, siempre lo hacemos para ganar", señaló sobre cómo se ve a sí mismo dentro del equipo.

Sobre su debut en la 'Champions', recordó lo vivido en Londres. "Cuando entré en Wembley fue fantástico, no había sentido nunca algo así en el campo, me di cuenta de lo que realmente era la 'Champions'. Si nos concentramos bien no debe ser diferente, hay que darlo todo en el campo para intentar ganar", apreció.

Y es que desea ganar la 'Champions' en su primer año en el Barça. "Sueño con ese momento hace tiempo, es la competición más importante en el mundo y seguro que mañana será un gran espectáculo. Estaremos todos, y juntos somos más fuertes y haremos todo lo posible por lograr la victoria. Estamos muy concentrados e iremos a buscar ese resultado", comentó sobre el partido ante el Lyon.

Tras el 0-0 de la ida en Francia, el Barça necesita ganar para estar en los cuartos de final de la competición. "Debemos estar muy concentrados, sabemos las dificultades de jugar la 'Champions', la presión que tenemos, hay que estar preparados porque sabemos los riesgos que corremos ante el Lyon. Pero nos debemos preocupar de jugar lo mejor posible", aportó.

Por otro lado, fue sincero al ser preguntado por su amigo Philippe Coutinho, que parece estar lejos de su mejor nivel. "Es un 'crack'. Es uno de los mejores jugadores del mundo, sabe que hay algunos partidos en que no ha dado quizá su mejor fútbol, pero los que le conocemos bien sabemos de lo que es capaz, y que nos puede ayudar mucho. Tenemos que confiar al máximo en él para que muestre su mejor fútbol", aportó.

"Es una opción que deben tomar él y su familia. Como amigo le tengo que desear lo mejor, no sé qué elegirá, si optará por seguir en el PSG o si buscará otro club. Le deseo lo mejor como amigo, no puede hacer más", comentó sobre la posibilidad de ver a Neymar vestido de blanco en el Real Madrid.