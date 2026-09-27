El Athletic Club cierra la temporada 2025-26 con un récord de ingresos de 193 millones

Archivo - El presidente del Athletic Club, Jon Uriarte - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club ha cerrado el ejercicio económico 2025-26 con unos ingresos de 192,9 millones de euros, 20,4 millones más que el ejercicio precedente, y con 21 millones de beneficio neto, ha desvelado este domingo el club bilbaíno.

De esta manera, la entidad vasca alcanza el mayor volumen de ingresos de su historia sin contabilizar salidas de jugadores. El resultado de explotación (EBITDA) ha ascendido a 38,1 millones de euros, el doble que el ejercicio anterior, y el club ha generado un beneficio neto de 20,6 millones de euros, triplicando el beneficio neto de la temporada anterior y mejorando en un 100% el presupuesto aprobado para la temporada 2025-26 (10,0 millones de euros).

Además, los ingresos por competiciones deportivas han ascendido a 59,7 millones de euros, un 19% más que en el curso 2024-25 debido principalmente a la contribución a los ingresos de la participación del equipo en la Liga de Campeones, y los ingresos por derechos de retransmisiones han sido de 81,9 millones de euros.

En total, los ingresos deportivos han ascendido a 153,6 millones de euros, (un 16% más que el ejercicio anterior) superando el presupuesto aprobado en 5,3 millones, y aumentando en 21,0 millones respecto al importe obtenido en la temporada 2024-25.

Los gastos de plantilla deportiva han ascendido a 93,0 millones de euros, y la conversión de EBITDA en beneficio neto ha evolucionado positivamente desde un 36% en la temporada 2024-25 hasta un 54% en la temporada 2025-26.

Con respecto al curso 2026-27, el Athletic Club presenta un presupuesto con unos ingresos de 152,6 millones de euros, en una temporada sin competiciones europeas. El resultado de explotación (EBITDA) arroja una pérdida en explotación prevista de 3,2 millones de euros.

Los ingresos por competiciones deportivas y retransmisiones se verán reducidos en 50,7 millones de euros. En este ejercicio, el efecto conjunto de ingresos por traspasos y cesiones de jugadores se presupuesta en 15,3 millones de euros, y los gastos de personal se incrementan en 5,2 millones de euros.

Por su parte los gastos de explotación, excluidos gastos de personal, ascenderán a 32,0 millones de euros, mientras que las amortizaciones previstas ascenderán a 13,0 millones de euros. El resultado neto previsto para el ejercicio es alcanzar un resultado '0', después de aplicar 17,1 millones de provisiones.