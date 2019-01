Publicado 09/01/2019 21:38:52 CET

Atleti y Girona, a la quinta habrá ganador

Griezmann y Lozano ponen las tablas (1-1) también en Copa

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid saldó con empate (1-1) ante el Girona en Montilivi el choque de ida de octavos de final de la Copa del Rey, después de ponerse pronto por delante por medio de Antoine Griezmann y a pesar de las buenas ocasiones de la segunda parte, incapaz por cuarta vez de imponerse al cuadro catalán.

Los de Diego Pablo Simeone, en la grada por sanción, comenzaron con buen pie y un gran gol de Griezmann a los 10 minutos, pero el cuadro gerundense se sacudió poco a poco la presión y las dudas del gol en contra. No supo controlar un partido abierto el Atleti, y el 'Choco' Lozano hizo el 1-1 que mandó al descanso con dominio local.

En la reanudación mejoró el Atleti, que encerró a su rival durante 15 buenos minutos, con ocasiones claras de Kalinic y Correa. El Girona volvió a esmerar su versión, firmando un empate que comenzó pronto cuesta arriba, de nuevo en intercambio de ocasiones que no impidió el cuarto empate en cuatro partidos entre ambos equipos.

La llegada a la elite la pasada temporada del Girona se le atraganta a un Atleti que no conoce la victoria ante un equipo que, ahora con Eusebio, mantiene ideas claras, y un juego capaz de anular al de los rojiblancos. Sin embargo, un descuido local de inicio se tradujo en un bonito disparo en carrera de Griezmann, que terminó en gol con algo de ayuda de Iraizoz.

La alternativa en la meta local no tuvo especial fortuna, como tampoco la tuvo Adán en la visitante. El meta ex del Betis no supo atajar o despejar un balón manso del 'Choco', en el 1-1 que castigó a un Atleti que no supo guardar su portería como acostumbra. El Girona se fue incluso arriba, con un balón al larguero de Lozano y el campeón de la Europa League muy encerrado.

El descanso sentó bien a los atléticos, que volvieron con buenas acciones ofensivas y claras ocasiones, dos seguidas de Kalinic y otra más de Correa. Aleix García y Valery perdieron su presencia en el centro del campo de un Girona que tuvo una opción aislada de Doumbia, pero estuvo más sometido al rival. El 'Cholo' buscó asegurar más si cabe con Thomas, pero al Atleti le faltó acierto.

Tras cuatro empates entre ambos equipos, con el Girona pisando por primera vez en su historia esta ronda de Copa, a la quinta tendrá que salir un vencedor del Wanda Metropolitano dentro de siete días para decidir uno de los ocho billetes a cuartos de final.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

GIRONA: Iraizoz; Alcalá, Bernardo, Muniesa, Ramalho, Douglas Luiz, Aleix García, Valery, Paik (Portu, min.67), Doumbia (Granell, min.80) y Lozano (Borja García, min.59).

ATLÉTICO MADRID: Adán; Arias, Giménez, Godín, Montero (Correa, min.46); Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar, Griezmann (Thomas, min.59) y Kalinic (Vitolo, min.71).

--GOLES:

0 - 1, min.9, Griezmann.

1 - 1, min.34, Lozano.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Montero (min.28) y a Godín (min.67) por parte del Atlético.

--ESTADIO: Montilivi.