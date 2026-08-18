El Atlético arranca con ruido y ante la ilusión del Málaga

Jugadores del Atlético de Madrid entrenan en el Riyadh Air Metropolitano. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid inicia su camino en LaLiga EA Sports 2026-27 este miércoles ante el recién ascendido Málaga CF, encuentro de la primera jornada que acoge el Riyadh Air Metropolitano, donde los rojiblancos quieren dar un primer paso positivo en medio del ruido por la situación del argentino Julián Álvarez, que no tendrá minutos, frente a la ilusión de un equipo blanquiazul que regresa a Primera División ocho años después.

El duelo supone el primer test oficial para medir las sensaciones del equipo rojiblanco, después de una pretemporada en la que los efectivos se han ido incorporando a cuentagotas por el reciente Mundial, con victorias ante Getafe (4-1) y Olympique de Marsella (1-2) y derrotas frente a Manchester United (2-1) y Manchester City (3-1) en los cuatro amistosos previos -jugarán otro este fin de semana-.

Aunque la vuelta al trabajo en la entidad madrileña está marcada por la situación de Julián Álvarez. El argentino dijo durante la Copa del Mundo que quería salir del Atleti, pero desde la directiva han insistido las últimas semanas, entre intereses de equipos como FC Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain o Real Madrid, en que el delantero es intransferible.

Pero 'La Araña' no tendrá minutos por el momento. "Todavía tiene que tener un puntito más de entrenamiento para poder llegar de la mejor manera. Es el mejor jugador que tenemos ofensivamente y trataremos de armar un equipo alrededor de él", dijo Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro. Así, con la baja de Alex Sorloth -ausente en el último entrenamiento-, el canterano Arnau Ortiz, que ha participado en tres amistosos de pretemporada, apunta a titular arriba junto a Ademola Lookman.

Y es que los dos delanteros, además del portero Jan Oblak, los centrales Dávid Hancko y Robin Le Normand y el lateral Alejandro Grimaldo, flamante fichaje y campeón del mundo con España, son los aparentes únicos fijos, con la mitad del equipo por decidir, ya que el punto de forma de los mundialistas condiciona al entrenador argentino.

En una defensa con tres centrales, el canterano Jorge Domínguez podría ser el tercero en detrimento de Marc Pubill, mientras Marcos Llorente, Carlos Martín o Giuliano Simeone podrían actuar en el carril derecho. En el centro del campo, Morten Hjulmand está preparado para debutar en partido oficial, posiblemente junto a Pablo Barrios, también con la opción de Koke Resurrección. Además, podría debutar Kang-In Lee.

Simeone debe formar un equipo competitivo para empezar con buenas sensaciones tras una pasada temporada en la que se quedaron lejos de las expectativas en Liga, con su peor puntuación (69) en 14 años, quedando cuarto clasificado. Aunque con Simeone, la fiabilidad en los estrenos es casi perfecta, con solo una derrota en la primera jornada en sus 14 temporadas completas al frente del banquillo rojiblanco (7V y 6E).

Además, el argentino se enfrenta a su primer rival como entrenador del Atlético allá por 2012, cuando debutó en La Rosaleda. Ahora, tiene enfrente a un Málaga que vuelve a la máxima categoría del fútbol español después de ocho años y paso por la Primera RFEF mediante, fuera del fútbol profesional. Ahora, en pretemporada, solo sumaron un triunfo en cinco partidos, en un verano con pocas incorporaciones.

El largo camino de nuevo hasta la élite fue gracias a una recta final sublime en Segunda División, invicto en sus últimos nueve encuentros, con un fútbol alegre y sustentado en los 'niños' de la casa, que sacaron al Málaga del 'pozo' y lo devolvieron a Primera División. Por ello, habrá que ver cuál es el planteamiento de Juanfran Funes, que debe decidir entre la valentía o ser más conservador, aunque un Atlético al que no ganan como visitantes desde 2011 -su última visita fue en septiembre de 2017, cuando se inauguró el nuevo Metropolitano-.

En el apartado deportivo, son baja Carlos Dotor, Fernando Calero, Diego Murillo, Moussa Diarra, Aarón Ochoa y Adrián Niño. En la portería estará Alfonso Herrero, mientras Izan Merino podría actuar como central, o Ángel Recio, junto a Einar Galilea. Dani Lorenzo apunta a titular en el centro del campo, junto a Ramón Enríquez y Rafa Rodríguez, si Merino es central. Lo más peligroso del conjunto andaluz es la parte ofensiva, con David Larrubia como extremo y Chupete como 'nueve', y por la izquierda, sería el turno del fichaje Juan Cruz o de Joaquín Muñoz.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Jorge Domínguez, Le Normand, Hancko; Llorente, Koke, Hjulmand, Barrios, Grimaldo; Ortiz y Lookman.

MÁLAGA CF: Herrero; Puga, Recio, Galilea, Salinas; Rafa Rodríguez, Merino, Lorenzo; Larrubia, Chupete y Joaquín.

--ÁRBITRO: Cordero Vega (C. Cántabro)

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+ y Movistar+ LaLiga.