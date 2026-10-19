El Atlético busca la velocidad crucero en Europa

El centrocampista español del Atlético de Madrid Álex Baena. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes el MHP Arena para enfrentarse al Stuttgart (21.00 horas), en la jornada 3 de la fase liga de la Liga de Campeones, en un partido en el que los colchoneros buscan una séptima victoria consecutiva en el curso, ante un lanzado Stuttgart en Europa, que les permita meterse de lleno en la lucha por el Top 8.

El Atlético de Madrid busca prolongar su buen estado de forma en Alemania. Los rojiblancos llegan a la jornada tres de la Liga de Campeones lanzados, después de haber conseguido el triunfo en sus últimos seis duelos. Pese a ello, la derrota en la primera jornada ante el Liverpool, hace que los de Simeone necesiten sacar algo positivo de Stuttgart si quieren mantener sus opciones de Top 8 intactas.

Buenos resultados que se le han atragantado a domicilio en la máxima competición continental en las últimas temporadas. De los 10 últimos duelos disputados por el Atlético de Madrid lejos del Metropolitano en Champions, solo han conseguido el triunfo en dos, cayendo en seis de ellos. Además, a los rojiblancos no se les da bien la tierras germanas en la máxima competición continental, ya que han perdido en ocho de las nueve visitas que han realizado en el S.XXI --tres vs. Leverkusen, dos vs. Dortmund y tres vs. Bayern Múnich--.

Por su parte, el Stuttgart llega a este inédito duelo ante el Atlético con dos caras muy diferentes, la de Champions y la de Bundesliga. La doméstica tiene a los de Sebastian Hoeness solo un punto por encima del descenso con cuatro derrotas en seis partidos --dos victorias--, mientras que en Europa han hecho pleno de triunfos en las dos primeras jornadas, superando al Viking (3-1) y Slovan Bratislava (0-3).

Así, una victoria colchonera tendría una repercusión extra, ya que supondría rebasar en la clasificación a un posible rival directo por el Top 8. Una importancia del duelo que ya se la atribuyó Diego Pablo Simeone el pasado sábado ante el Espanyol, realizando bastantes rotaciones en el once. En el RCDE Stadium, donde el Atlético encadenó su tercer triunfo seguido a domicilio, Julián Álvarez, Alejandro Grimaldo, Marcos Llorente o Álex Baena fueron suplentes.

Mucho más reconocible se espera el once rojiblanco en el MHP Arena, de grato recuerdo para la afición colchonera, ya que en ese estadio levantó la Recopa de 1962. A la alineación volvería la dupla de Pablo Barrios y Johnny Cardoso en la medular, que vienen de brillar en la victoria ante el Manchester United. Además, Álex Baena, que dio el triunfo ante el Espanyol con un gol y ha participado en tres tantos en los últimos tres encuentros, volverá al extremo izquierdo.

La mala noticia para Simeone es que pierde por lesión en la defensa a una de sus piezas más preciadas, el 'Cuti' Romero. Con el argentino de titular el equipo solo había recibido cuatro goles en siete partidos, en los que ha conseguido la victoria en seis de ellos. Ante su ausencia, Marc Pubill emerge como principal recambio, aunque Robin Le Normand también cuenta con opciones de ser titular.

La otra gran duda rojiblanca de inicio estará en la delantera. Julián Álvarez parece ser el que cuenta con más opciones de ser titular, mientras que Jonathan David, Ademola Lookman y Kang-In Lee se disputaran ser su acompañante. El argentino tendrá una nueva oportunidad de estrenarse como goleador rojiblanco en una competición en la que el curso pasado fue el máximo goleador del equipo. De hecho, el único delantero del Atlético que ha marcado en Champions ha sido Lookman.

Una línea ofensiva que tendrá como reto el hacerle gol a un Stuttgart que ha mantenido su portería a cero en dos de sus tres últimos partidos, en los que solo ha encajado un tanto. Además, en la Liga de Campeones, solo el Arsenal (0) ha recibido menos goles que los alemanes. Pero no solo ha brillado la defensa germana en las dos primeras jornadas de Champions, ya que en sus dos victorias consiguieron ver puerta en tres ocasiones.

Un juego de ataque de los de Sebastian Hoeness que maneja desde la medular el internacional alemán Angelo Stiller, que acompañado por Grischa Promel, pugnará con Barrios y Cardoso por hacerse con el timón del partido. Además, el canterano del Bayern viene de repartir tres asistencias en los últimos tres partidos del Stuttgart, y dos en Liga de Campeones.

Una de ellas fue para que Ermedin Demirovic hiciera el primer gol de los germanos en la presente Champions. Sería el primero de los tres que hizo el bosnio al Viking, lo que sumado a otro frente al Slovan lo convierte en el máximo goleador de la competición con 4 goles, junto a Erling Haaland y Nicolo Tresoldi. También deberán estar atentos al poderío físico de Deniz Undav, que viene de estrenar su casillero goleador en el curso con un tanto en Bratislava.

En el apartado de bajas, el Atlético de Madrid tendrá la ya mencionada sensible baja del 'Cuti' Romero y de Jorge Resurrección 'Koke', ambos lesionados. Por su parte, el Stuttgart no podrá contar con el delantero portugués Tiago Tomas, pero recura al internacional alemán Maximilian Mittelstadt, que vuelve tras perderse los dos últimos partidos por una lesión en el talón.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

STUTTGART: Bredlow; Vagnoman, Hendriks, Chabot, Mittelstadt, Fuhrich; Promel, Stiller; Leweling, Demirovic y Undav.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Marc Pubill, Hancko, Grimaldo; Simeone, Cardoso, Barrios, Baena; Julián Álvarez y Kang-In Lee.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED).

--ESTADIO: MHP Arena.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.