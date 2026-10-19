Simeone: "Todo lo que pasó ya no cuenta, nos valorarán por lo que hacemos mañana"

Diego Pablo Simeone en una rueda de prensa de Liga de Campeones - Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA
MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) - El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, tiene claro que no deben detenerse demasiado en el buen momento que vive su equipo, con seis victorias seguidas, porque "todo lo que pasó ya no cuenta", empezando por un "partido duro" a domicilio en la Liga de Campeones ante el Stuttgart alemán y frente al que espera mantener la línea de crecimiento porque todavía están "en construcción".
"Como siempre sucede, de todo lo que pasó antes me olvido porque ya no cuenta. Nos valorarán por lo que hacemos mañana y se olvidarán enseguida de todo esto que están alabando", indicó Simeone en rueda de prensa previa al duelo a domicilio contra el Stuttgart alemán.
El argentino sabe que "los partidos tienen momentos". "El otro día, en el primer tiempo que hicimos muy bueno, el Espanyol tuvo una situación de cabeza importante que pudo haber sido gol. Estas jugadas, errores y los momentos de dificultad van a aparecer, lo importante es cómo reaccionas a lo que suceda. Y en ese camino estamos, en reaccionar a lo que suceda de la mejor manera para que aparezca lo mejor", subrayó.
Sobre la baja de Cristian Romero, el preparador rojiblanco no esconde que su importancia "está clara", pero incidió que es "el conjunto" lo que hacen que sean "mejores". "No vamos a salir de esa línea que llevamos desde hace 15 años donde el equipo es más importante que lo individual", advirtió.
De Jan Oblak, el entrenador del Atlético de Madrid celebró que "sus partidos en el arranque de temporada están siendo importantes, sobre todo en jugadas definitorias". "Está claro que necesitamos su mejor versión y también que Juan (Musso, segundo portero) esté preparado porque esto será de todos y vamos a necesitar a todos seguro", indicó.
Además, del esloveno cree que "viene evolucionando año tras año muchísimo" en su juego con el pie, uno de sus debes. "Lo han hecho todos los porteros del mundo y él, obviamente con su capacidad que tiene como portero, agregándole esto, nos mejora a nosotros como equipo y mejora su estado", puntualizó.
El 'Cholo' recalcó que tendrán "un partido duro" contra el Stuttgart, "un equipo que empezó bien en la Champions, fuerte físicamente y que tiene las ideas claras con el concepto de apretar en tu campo casi siempre al hombre o al menos lo ha hecho así hasta hoy, y replegándose muy bajo cuando cuando tengan que defender".
Para el exjugador, "es lindo" volver a un lugar donde "han pasado cosas importantes" para el club como la conquista en 1962 de la Recopa, pero insistió en que el duelo les exigirá "el máximo para que se repitan cosas importantes". "Me centro en el rival que vamos a tener, un rival duro, gente alta, fuerte, que ocupa muy bien el área, ya sea en la parte defensiva cuando le toca defender bajo, que cuando llena tu área para obviamente aprovechar los centros que puedan aparecer", detalló.
El entrenador colchonero pidió terminar la temporada para "valorar qué clase de plantilla" han tenido. "Hoy estamos en construcción. El equipo está creciendo, los chicos que han llegado nuevos se están adaptando poco a poco, algunos mucho más rápido y eso es muy bueno para el conjunto y necesitamos mantener esa línea", resaltó, dejando claro que "teniendo la posibilidad de que el equipo compita como está compitiendo", van a meter "gente fresca y que siga dando cosas".
Y uno de los que aprovechó su oportunidad fue el centrocampista danés Morten Hjulmand, titular ante el RCD Espanyol por las bajas de Koke Resurrección y un Johnny Cardoso que está "haciendo partidos importantes" y con el que espera poder contar este martes.
"Necesitamos a todos. Necesitamos frescura, necesitamos gente que interprete bien el partido para lo que le toca jugar, ya sean 90, 60 o 20 minutos, no me importa. Lo único que me importa es el entendimiento del equipo y, por ahora, la gente que está entrando para convencer, lo está haciendo muy bien", sentenció Simeone.