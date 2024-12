El Atlético de Madrid busca sin Griezmann alargar su racha en Cáceres

Le Normand regresa a una convocatoria colchonera tras su lesión

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid disputará este jueves ante el CP Cacereño los treintaidosavos de final de la Copa del Rey MAPFRE, buscando aumentar a ocho su racha de triunfos seguidos y unirse en la siguiente fase a Real Madrid, FC Barcelona, Athletic Club y RCD Mallorca, mismo objetivo que otros equipos de renombre como CA Osasuna, Real Sociedad y Sevilla FC.

El Estadio Príncipe Felipe volverá a recibir la visita de un grande del fútbol español dos temporadas después de ver al Real Madrid. Desde las 19.00 horas, serán los pupilos de Diego Pablo Simeone quienes pisen Cáceres, en plena forma por sus siete victorias consecutivas entre todas las competiciones. Desde su derrota ante el Betis el pasado 27 de octubre, todo es alegría y cinco de esos triunfos llegaron a domicilio.

Eso ha permitido al Atlético escalar en LaLiga EA Sports y en la Champions League, amén de alcanzar esta segunda ronda copera. En el Príncipe Felipe buscará la octava cosecha en positivo y seguir firme en un torneo que no conquista desde 2013; eso sí, el curso pasado llegó a las semifinales, cayendo ante un Athletic que levantó el trofeo.

Ahora, se espera que el 'Cholo' Simeone rote en tierras extremeñas con jugadores como Axel Witsel, Reinildo Mandava, Nahuel Molina, Koke Resurrección, Alexander Sorloth y Ángel Correa; y podría dar descanso a otros fijos en recientes titularidades, como su hijo Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Clément Lenglet y Pablo Barrios.

Además, el entrenador rojiblanco ha incluido en su convocatoria al central hispano-francés Robin Le Normand, que llevaba de baja desde que el pasado 29 de septiembre sufrió un traumatismo craneoencefálico con hematoma subdural; fue en la última jugada de un derbi liguero ante el Real Madrid, disputado en el Riyadh Air Metropolitano.

"Empezó a ponerse en forma, ya está a disposición de mañana poder empezar a competir", avisó este miércoles el técnico del Atleti en rueda de prensa. Aunque Le Normand entrenaba con el grupo desde hace un par de semanas, no se quería correr riesgos por la gravedad de su lesión.

En la lista no está el delantero francés Antoine Griezmann, a causa de una intervención quirúrgica para sacarse una muela y que le ha hecho ausentarse de entrenamientos. Mientras, el Cacereño va quinto en el Grupo 5 de Segunda RFEF e intentará aprovechar su hilo de cinco triunfos para ganar por vez primera en su historia al equipo colchonero.

Además del duelo del Príncipe Felipe, otros dos campeones del torneo buscan un puesto entre los 32 mejores de la competición este jueves: Real Sociedad y Sevilla. El equipo guipuzcoano buscará el pase ante el Conquense en el Estadio de la Fuensanta, un rival de Segunda RFEF que, tras conseguir el pase copero ante el UD Ibiza, encadena cinco partidos sin ganar con cuatro derrotas.

Por su parte, el Sevilla, que ha sumado cuatro de los últimos seis puntos en Liga, visitará Cataluña para enfrentarse al Olot, verdugo del Córdoba en la primera eliminatoria copera del curso. Los hispalenses intentarán sumar la tercera victoria a domicilio de la temporada ante un Olot que ocupa posiciones de descenso en el Grupo 3 de Segunda RFEF.

Los cruces Ceuta vs Osasuna, Orihuela vs Getafe y Deportiva Minera vs Alavés, con el estreno de Eduardo Coudet en el banquillo babazorro, completan la participación de equipos de Primera División en una jornada en la que otros cuatro equipos de LaLiga Hypermotion harán lo propio frente a cuatro conjuntos de Primera RFEF.

--HORARIOS DEL JUEVES EN LA 2ª ELIMINATORIA DE LA COPA DEL REY.

AD Ceuta - Osasuna 19.00 horas.

Cacereño - Atlético de Madrid 19.00.

Orihuela - Getafe 19.00.

Andorra - Cartagena 20.00.

Barakaldo - Racing de Ferrol 20.00.

Marbella - Burgos 20.00.

Ponferradina - Castellón 20.00.

Conquense - Real Sociedad 21.00.

Deportiva Minera - Alavés 21.00.

Olot - Sevilla 21.00.