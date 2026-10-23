El Atlético quiere mantener el ritmo en la vuelta de Giménez

Álex Baena con el Atlético de Madrid - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid busca este sábado ante el RC Deportivo de A Coruña en el Riyadh Air Metropolitano (21.00 horas/Movistar Plus) prolongar su buen momento de forma con una sexta victoria consecutiva en LaLiga EA Sports, que le permitiría además aprovechar lo que suceda en el Clásico, en un partido al que los gallegos llegan tras cinco jornadas sin ganar y en el que José María Giménez se reencontrará con la que fuera su afición.

Solo cinco puntos de 27 posibles -siete victorias, un empate y una derrota- se le han escapado en este inicio liguero al conjunto rojiblanco (22), unos números semejantes a los de la última temporada en la que fue campeón, la 2020-21. Solo el líder FC Barcelona (27), con pleno de triunfos hasta el momento, ha cuajado un arranque mejor.

Los de Diego Pablo Simeone supieron reponerse a su único momento de duda, a principios de septiembre con las derrotas seguidas ante Athletic Club (3-0) y Liverpool (2-1), y respondieron ganando seis encuentros consecutivos entre todas las competiciones, el último de ellos el fin de semana pasado gracias a un postrero gol de Álex Baena en el RCDE Stadium (0-1).

Sin embargo, la racha quedó interrumpida el pasado martes con el empate ante el Stuttgart (1-1) en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones, en el que un tanto del argentino Julián Álvarez, el primero del curso, tras el descanso neutralizó el 1-0 de los alemanes en la primera parte.

Ahora, el cuadro colchonero tratará de sumar por octavo partido consecutivo entre todas las competiciones y de vencer por sexta jornada seguida en un fin de semana en la que esperará atentamente el resultado del Clásico, que podría acercarle a la cabeza de la tabla, en caso de empate o derrota del Barça o permitirle desmarcarse de la tercera plaza, si cayese el Real Madrid.

"Siempre se puede competir (con el FC Barcelona), está visto, y eso no cambia que tengan un grandísimo equipo", avisó el argentino, que en dos semanas recibe a los azulgranas. "Pero antes está el Levante, el Bayern de Múnich, queda un montón. Nosotros nos tenemos que posicionar en el partido de mañana. Toda nuestra energía está puesta en hacer las cosas bien mañana", añadió.

Para intentar dar continuidad a esta racha, el 'Cholo' seguirá sin poder contar con los lesionados Koke y 'Cuti' Romero, a los que se une Johnny Cardoso, que acabó con dolor el encuentro en Alemania y sufre una lesión muscular de bajo grado en el muslo. A cambio, recupera a Kang-In Lee, que ha superado las molestias en el cuádriceps que le impidieron estar disponible en el partido de 'Champions'.

Así, las bajas condicionarán un once en el que Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko y Alejandro Grimaldo parecen seguros en la línea defensiva, justo por delante de Jan Oblak. Pablo Barrios y Morten Hjulmand, expulsado el pasado martes ante el Stuttgart, conformarán el centro del campo, con Kang-In Lee y Álex Baena por las bandas. Mientras, Julián Álvarez y Ademola Lookman serán a priori la dupla atacante.

Enfrente, el Dépor acude al Metropolitano apretado por la necesidad de frenar una serie de cinco fechas sin ganar, con dos derrotas y tres empates, el último de ellos la jornada anterior ante el Levante UD (1-1). Noveno con 11 puntos, los gallegos se mantienen a tres de los puestos europeos y cuatro sobre la zona de descenso.

En el estadio rojiblanco, que visitan por primera vez desde 2018 y en donde no han conseguido ganar en ninguna de las dos ocasiones en las que compitieron allí -dos derrotas-, los de Antonio Hidalgo ansían dar un golpe encima de la mesa en el regreso de un hijo pródigo como José María Giménez.

El central uruguayo, que este verano cambió Madrid por A Coruña, regresa se reencontrará con la que fuera su afición desde la campaña 2013-14 y con la que se convirtió en un símbolo, con 384 partidos y 14 goles en sus trece temporadas como rojiblanco y dos Ligas como grandes éxitos junto a Simeone. También regresará a casa Mario Soriano, canterano colchonero.

El cuadro coruñés, sin embargo, se presentará con las destacadas ausencias de Pierre-Emerick Aubameyang, Marc Casadó, Zakaria Eddahchouri y Bright Ede, mientras que Noé Carrillo es duda por una lesión en el bíceps femoral.

La baja del polaco obligará al entrenador blanquiazul a buscar un nuevo acompañante para Giménez en el eje de la defensa, posiblemente a el belga Lucas Noubi. Arriba, Yeremay Hernández y el camerunés Bil Nsongo son indiscutibles y David Mella podría acompañarles para llevar el peligro al área de Oblak.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Kang-In Lee, Hjulmand, Barrios, Baena; Lookman y Julián Álvarez.

RC DEPORTIVO DE A CORUÑA: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Noubi, Quagliata; Amatucci, Villares, Mario Soriano; Mella, Yeremay y Nsongo.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano.

--HORA: 21.00/Movistar Plus.