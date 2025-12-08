El Atlético, a volver a levantarse en Eindhoven

El delantero argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid visita este martes el Philips Stadion para medirse al PSV (21.00 horas), en la jornada seis de la fase liga de la Liga de Campeones, un duelo en el que los rojiblancos buscan poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas y asaltar el Top 8 de la clasificación ante el sólido líder de la Eredivise.

Todo eran buenas noticias para el Atlético de Madrid hasta hace siete días. Sin embargo, dos derrotas consecutivas en el Spotify Camp Nou y San Mamés han apagado el estado de euforia y encendido de nuevo las alarmas en el club colchonero. Los de Diego Pablo Simeone han visto como en menos de una semana el título de Liga vuelve a parecer un imposible, mientras que fiabilidad del equipo lejos del Riyadh Air Metropolitano vuelve a estar en entredicho.

Pero el Atlético debe cambiar el chip y activar el 'modo Champions'. Los rojiblancos encadenan dos triunfos en la máxima competición continental que le han permitido meterse de lleno en la lucha por las ocho primeras posiciones, de las que se encuentran a tan sólo un punto. Por ello, un triunfo en tierras neerlandesas le permitiría, al menos, dormir en puestos de clasificación a los octavos de final.

Eso sí, para conseguirlo deberán recuperar la solidez y la eficacia que les llevó a encadenar siete victorias seguidas durante todo el mes de noviembre. En ellas, sólo recibieron dos tantos en contra, por 16 a favor. Sin embargo, las lesiones se han cebado en las últimas semanas con el equipo, afectando sobre todo a línea defensiva, donde han perdido a José María Giménez, Marcos Llorente y, el último en caer, Clément Lenglet.

Así, los colchoneros se medirán a uno de los equipos más en forma de Europa con la defensa en cuadro. Sólo Robin Le Normand y David Hancko están sanos para formar dupla de centrales, aunque Marc Pubill también podría ocupar ese lugar, desplazando al checo al lateral izquierdo. Ellos serán los encargados de parar a un PSV que no pierde desde mediados de septiembre y que ha ganado 10 de sus últimos 11 partidos.

Entre esas victorias se encuentran las goleadas europeas ante el Nápoles (6-2) y el Liverpool (1-4). Dos resultados que hablan del tremendo potencial ofensivo del equipo Peter Bosz, que tiene a dos de sus mejores jugadores de ataque, Alassane Plea y Ruben van Bommel, lesionados. Además, en sus últimos tres encuentros como locales han anotado 14 tantos, y tienen en el neerlandés Guus Til --11 goles entre todas las competiciones-- a su hombre más en forma.

Por otro lado, el partido enfrenta a dos rivales directos por el Top 8. Ambos están separados por un punto en la tabla, 12º el Atlético con nueve puntos y 15º el PSV con ocho, por lo que un triunfo de los del Cholo en Países Bajos, algo que ha conseguido en dos de sus tres visitas al Philips Stadion, donde nunca ha perdido, supondía más de tres puntos.

Debe mejorar el ataque del Atleti para ello. Y es que, la pólvora parece habérseles mojado en los últimos encuentros, sobre todo a su delantero estrella: Julián Álvarez. El argentino encadena tres partidos sin ver puerta y sólo ha marcado en uno de los últimos seis. Sin embargo, Europa se le da bien a la 'araña', que ha marcado en tres de los cuatro partidos de Champions que ha jugado este curso.

Pero pese a su mala racha, su puesto en el once parece garantizado. No está tan claro su acompañante, que podría ser Alexander Sorloth o Antoine Griezmann. El noruego aprovechó su última incursión en el once con un doblete ante el Real Oviedo, mientras que el francés fue clave desde el banquillo en el último encuentro de Champions con una asistencia en el gol del triungo ante el Inter.

En el centro del campo, Koke y Barrios volverán a ocupar la sala de máquinas, pese a que la buena noticia para Simeone ha sido la vuelta de Johnny Cardoso, que tras perdese el partido liguero en San Mamés por un golpe en la rodilla, regresa a la convocatoria.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

PSV: Kovar; Dest, Schouten, Yarek, Salah-Eddine; Til, Mauro Junior, Veerman; Perisic, Pepi y Saibari.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Le Normand, Hancko; Simeone, Barrios, Koke, Nico González; Griezmann y Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Michael Oliver (ENG).

--ESTADIO: Philips Stadion.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.