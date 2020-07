El Barça femenino ficha a Gio Queiroz, del Madrid CFF, hasta 2023

BARCELONA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La joven jugadora Giovana 'Gio' Queiroz, de sólo 17 años, jugará en el Barça femenino hasta 2023 tras el acuerdo alcanzado por el club blaugrana con el anterior club de la delantera, el Madrid CFF.

"El Madrid CFF y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo para el traspaso de Giovana Queiroz. La joven promesa, de 17 años, será azulgrana hasta el 30 de junio de 2023 y ya llevará a cabo dinámica de primer equipo en la presente temporada", anunció el Barça.

'Gio' rubricó el nuevo contrato en el Palco Presidencial del Estadio Johan Cruyff, acompañada por el directivo responsable de la sección, Xavier Vilajoana, y del mánager deportivo, Markel Zubizarreta.

"Se trata de una delantera polivalente que mezcla potencia, velocidad y técnica y, a pesar de su corta edad, ya tiene experiencia en la Primera Iberdrola, donde debutó con tan sólo 15 años, precisamente contra el Barça en la Ciudad Deportiva", destacó el club.

Queiroz aseguró que, para ella, es un "sueño" jugar en el Barça. "Es una muy buena oportunidad para poder seguir creciendo y triunfar. Los objetivos que me marco son conseguir muchos éxitos, ojalá ganarlo todo, y sobre todo aportar mucho al equipo", se sinceró.

"Entrenar con gente con mucha experiencia me ayudará a crecer y me vendrá muy bien. Mi referente es la brasileña Marta. Hace muchos años que la sigo y me gusta mucho como juega", comentó.

Nacida en Brasil, se trasladó a Estados Unidos y, últimamente, a España. Ha sido internacional en las categorías inferiores de las selecciones de los tres países, y deberá decidirse por una para jugar a nivel internacional absoluto.