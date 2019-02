Publicado 26/02/2019 18:22:49 CET

El Bernabéu busca el antídoto contra Messi Real Madrid y FC Barcelona, con el '10' ya al cien por cien, pelean por el abierto primer billete de la final de Copa tras el 1-1 de la ida

El Real Madrid y el FC Barcelona dirimirán este miércoles en el Santiago Bernabéu (21.00 horas) quien es el primer finalista de la Copa del Rey 2018-19, un Clásico que ambos afrontan tras el 1-1 del Camp Nou y marcado por la presencia ahora sí de un Leo Messi al cien por cien y cuya figura suele agigantarse aún más en el feudo madridista.

Los goles de Lucas Vázquez y Malcom del pasado 6 de febrero dejaron abierta la semifinal copera porque pese a que el gol del gallego dé una ligerísima ventaja a los madridistas, el marcador no es ni mucho menos decisivo ni el carácter de ambos permitirá cualquier atisbo de especulación o reserva.

El duelo será el primero que medirá a los equipos en apenas cuatro días ya que se volverán a ver las caras el sábado en el mismo escenario. Esta situación sí puede en cambio presionar mucho más a los de Santiago Solari, que corren el riesgo de despedirse de la posibilidad de dos títulos en poco tiempo y quedarse agarrados un año más a la 'Champions'.

Los de Ernesto Valverde, en cambio, se juegan principalmente el trono copero que han ocupado en los últimos cuatro años porque en LaLiga Santander manejan unos 'cómodos' nueve puntos de ventaja, pero acceder a su sexta final seguida del torneo del KO le podría dar ventaja anímica para luego intentar aparcar definitivamente al campeón de Europa de la carrera liguera.

Esta vuelta trae algunas variaciones respecto al primer episodio de esta eliminatoria. La principal es Leo Messi. El '10' azulgrana, 'tocado', no salió de inicio en el Camp Nou y jugó luego sin correr excesivos riesgos, pero ahora está recuperado y listo para ejercer de 'depredador' en el Bernabéu, un escenario donde siempre suele ser protagonista.

Y es que el argentino ha marcado más goles en el estadio madridista que en cualquier otro a domicilio. De sus 26 anotados en Clásicos, 15 fueron en el feudo blanco y su actual estado de forma, como evidenció el 'hat-trick' en el Sánchez-Pizjuán del pasado sábado, se presenta como una seria amenaza para un Real Madrid que pese a su mejoría sigue concediendo demasiado y que debe esmerarse para encontrar el antídoto para neutralizarle.

Además, el equipo blanco afrontó la ida en el Camp Nou con un estado de ánimo alto después de buenas prestaciones y ahora, en cambio, ha dejado algunas dudas en sus últimos partidos, con derrota en casa ante el Girona y muchos problemas para ganar a domicilio al Ajax y al Levante, partidos estos últimos que provocarán más atención sobre el VAR.

SOLARI CON LA DUDA HABITUAL; VALVERDE, A ELEGIR ENTRE VIDAL Y ALEÑÁ

En lo deportivo, tanto Real Madrid como FC Barcelona llegan con la buena noticia de una enfermería casi vacía. Santiago Solari sólo tiene la baja por lesión de Marcos Llorente, mientras que Ernesto Valverde podría recuperar a Cillessen y Arthur, con más opciones para el primero.

El técnico argentino parece que, estando en juego una final, no hará rotaciones para este Clásico, para el que recupera al capitán Sergio Ramos respecto a la visita al Ciutat de València y en el que tendrá las dudas ya habituales de los últimos choques con las posibles titularidades de Marcelo y Gareth Bale.

El brasileño sigue lejos de su mejor rendimiento, con problemas defensivos, pero podría tener su oportunidad ante los azulgranas en detrimento de Reguilón, mientras que el galés, en el foco por su gesto con Lucas Vázquez tras marcar ante el Levante, tiene más complicado quitarle el sitio al gallego o a un Vinicius que sigue aportando frescura ofensiva. En el medio no se esperan cambios.

En cuanto al FC Barcelona, hay algunas dudas más sobre su once, sobre todo en el centro del campo donde Sergio Busquets e Ivan Rakitic buscan un tercer acompañante. Por las palabras de Valverde en la previa, Arthur parece que no está del todo listo y la pugna estaría entre un Arturo Vidal experto pero que no acaba de rendir, y el joven Carles Aleñá.

Arriba, volverá el tridente de mayor nivel. Dembélé, que no jugó la ida por lesión, vivirá un gran examen para mostrar su calidad y debería ser el elegido en detrimento de Coutinho para jugar junto a Messi y un Luis Suárez que no termina de estar del todo fino. Atrás, con la duda sobre si Cillessen estará plenamente recuperado, el extremeño debe decidir entre Lenglet y Umtiti, que regresó sin problemas en el Pizjuán tras tres meses fuera, como compañero de Piqué.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Keylor Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Aleñá; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

--ÁRBITRO: Sánchez Martínez (C.Murciano).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.00/La1 y GOL.