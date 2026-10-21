Bernal, sancionado 4 partidos por sus cabezazos a Yamal

El futbolista del Real Betis Facundo Bernal propinándole un cabezazo a Lamine Yamal en el encuentro de LaLiga EA Sports. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador uruguayo del Real Betis, Facundo Bernal, recibió este miércoles una sanción de cuatro partidos por parte del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ver la roja directa por dar dos cabezazos a Lamine Yamal en el duelo ante el FC Barcelona del pasado sábado.

Bernal fue expulsado con tarjeta roja directa en el minuto 54 en el encuentro de La Cartuja frente al FC Barcelona por "haber sujetado por el cuello" a Lamine Yamal y "propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro", según recogió el acto de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Por su parte, el Real Betis alegó que el acta arbitral incurría "en error material manifiesto al no reflejar adecuadamente el enfrentamiento previo ni la intervención del jugador adversario", sin que pudiese apreciarse la agresión "descrita", así como la aportación de otras imágenes para observar de nuevo la acción.

Por este motivo, el club solicitó que se dejase sin efecto la expulsión y, supletoriamente, que los hechos se calificase conforme al artículo 130.2 del Código Disciplinario, con apreciación "de la atenuante de provocación suficiente prevista" en su artículo 10.b).

Sin embargo, el Comité de Disciplina apreció en la documentación videográfica aportada por la entidad verdiblanca que Bernal "realiza la acción descrita en el acta arbitral". "Tal conducta, consistente en sujetar a un adversario por el cuello y propinarle dos cabezazos consecutivos en el rostro, con el balón fuera de juego, constituye una agresión subsumible en el artículo 103.1 del Código Disciplinario de la RFEF, y no una mera conducta violenta susceptible de calificación conforme al 130.2", explicó en su resolución.

De este modo, el organismo acordó desestimar las alegaciones formuladas por el Real Betis Balompié e imponer a Facundo Bernal la sanción de cuatro partidos de suspensión por lo que el técnico Manuel Pellegrini no podrá contar con él en los duelos ante el RC Celta, Málaga CF, Elche CF y el derbi ante el Sevilla FC.

El comité puntualizó que al imponerle al futbolista el mínimo previsto por reglamento, no considera necesario "entrar a valorar la concurrencia de la circunstancia atenuante de provocación suficiente alegada por el club, por carecer dicha valoración de incidencia".