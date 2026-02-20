El Betis busca presionar por la Champions y la Real Sociedad recuperar el buen rumbo

El extremo brasileño del Real Betis Antony. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis recibe este sábado al Rayo Vallecano en La Cartuja, en la jornada 25 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los verdiblancos buscan presionar al Atlético de Madrid por la cuarta plaza con un triunfo que les colocaría a un punto de distancia, y en Anoeta, la Real Sociedad quiere volver a la senda del triunfo tras la derrota del Santiago Bernabéu a costa de hundir definitivamente al Real Oviedo.

El Real Betis regresa a La Cartuja en un encuentro de Liga 20 tres semanas después de ganar al Valencia (2-1). Los de Manuel Pellegrini buscarán ante el Rayo Vallecano encadenar su cuarta victoria consecutiva, tres puntos que le permitirían colocarse a uno del cuarto puesto, a espera de lo que haga el Atlético de Madrid frente al RCD Espanyol en el Riyadh Air Metropolitano.

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a la capital andaluza después del subidón de moral que supuso la contundente victoria ante el Atlético de Madrid (3-0), con la que también salieron de los puestos de descenso. Pero pese a ello, necesitan poner fin a la racha de tres derrotas consecutivas fuera de casa para vivir una situación menos angustiosa en la clasificación.

Un partido en el que los locales recuperan al Cucho Hernández, al Chimy Ávila y Héctor Bellerín, que se perdieron los dos últimos partidos por lesión. Sí estarán Antony y Ez Abde, que se han echado a la espalda al equipo con dos goles y dos asistencias cada uno en los dos últimos encuentros. En el lado rayista, Iñigo Pérez podrá contar con Pep Chavarría y Pathé Ciss, que vuelven tras perderse el último encuentro por sanción.

Y unas horas antes, en Anoeta se dan cita Real Sociedad y Real Oviedo en un duelo en el que los donostiarras quieren levantarse tras la contundente derrota en el Santiago Bernabéu (4-1). Pese a ello, la marcha del equipo desde la llegada de 'Rino' Matarazzo es notable, y ha sumado por victoria los tres encuentros que ha dirigido ante la parroquia 'txuri urdin'. Resultados que han colocado al equipo a cuatro puntos de un sexto puesto que aspiran asaltar.

Enfrente tendrá a un alicaído Real Oviedo que viene de una dura derrota en el Carlos Tartiere ante el Athletic Club (1-2), que cortó la mínima reacción de los carbayones tras ganar al Girona (1-0). Además, visitan un campo en el que nunca han conseguido el triunfo, y en el que no saben lo que es celebrar un gol desde 1998. Pese a ello, necesitan puntuar si no quieren que la salvación, de la que se encuentran a nueve puntos, comience a tornarse en imposible.

En lo deportivo, la Real Sociedad, que recupera a Brais Méndez, seguirá sin poder disponer de Take Kubo, Ander Barrenetxea, Arsen Zakharyan y Luka Sucic. Mientras que Guillermo Almada pierde a Santiago Colombatto, que vio la quinta amarilla ante el Athletic Club, y continuará sin poder contar con los lesionados David Costas y Ovie Ejaria.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 25 DE LALIGA EA SPORTS.

Sábado 21.

Real Sociedad-Real Oviedo. Munuera Montero (C.Andaluz) 14:00.

Real Betis-Rayo Vallecanol. Martínez Munuera (C.Valenciano) 16:15.

CA Osasuna-Real Madrid. Quintero González (C.Andaluz) 18:30.

Atlético de Madrid-RCD Espanyol. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 21:00.