Brahim Díaz: "Devolveré en el campo el cariño que me ha dado Marruecos"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid y la selección de Marruecos, Brahim Díaz, afirmó que devolverá "en el campo todo el cariño" que le ha dado el país africano, por el que finalmente se decantó, con la opción también de jugar con España, al mismo tiempo que confesó que se siente "muy bien" en el club madridista, "cumpliendo" su "sueño" y recogiendo "los frutos" de su "trabajo y sacrificio".

"Tenía que decidir y desde hace mucho tiempo me transmitieron cariño. Tengo raíces en Marruecos y ahora me toca demostrar en el campo y devolverles esa confianza", explicó el atacante merengue en una entrevista a la revista Esquire publicada este miércoles recogida por Europa Press.

Tras el 'ruido' de las últimas semanas sobre cuál sería la selección con la que jugaría Brahim --pasó por los combinados sub-17, sub-19, sub-21 (además de un partido de emergencia con la absoluta en pandemia) de España--, el pasado jueves apareció en la convocatoria de Marruecos, oficializándose su decisión por el equipo africano, semifinalista en el Mundial de Catar en 2022.

No obstante, el atacante se mostró "muy agradecido" a la afición de 'La Roja'. "Esto no cambia nada. He vestido la camiseta de la selección y quiero que les vaya lo mejor posible. He notado mucho cariño de la gente y respeto las opiniones", dijo el futbolista, que estaba presente en la prelista del seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para este parón internacional.

Nacido en Málaga, pero con raíces marroquíes, Brahim llegó este verano al Real Madrid después de tres años de cesión en el AC Milan de la Serie A, donde terminó de despuntar. Ahora se siente "muy bien" en el club blanco. "Vine a triunfar en Madrid, ese era mi sueño y ahora se está cumpliendo. El trabajo y el sacrificio al final tiene sus frutos y ahora estoy viviendo un gran momento. Espero que todo siga igual", deseó.

"No me imaginaba nada, sinceramente. En Milán estuve muy cómodo, muy bien, conseguimos grandes cosas y la verdad es que estoy muy agradecido al club. En cuanto al Real Madrid, no tenía expectativas porque al final es el mejor club del mundo y hay que rendir día a día", apuntó.

El joven jugador, de 24 años, celebró la "buena temporada" a nivel individual y colectivo. "No sé si estoy superando o no las expectativas, pero hay que seguir así, seguir sumando goles, sumando asistencias y ganar títulos, que al final es lo más importante en este club tan grande", comentó.

"HE SENTIDO ANGUSTIA Y ESTRÉS, COMO TODOS EN LA VIDA"

"Desde el primer momento que llegué la afición ha sido fundamental para mí, he recibido un cariño brutal que me ha ayudado mucho en el día a día. Viendo su cariño al final tienes más confianza, más ganas de dar lo máximo y de querer demostrar cada día lo que uno es. Estoy muy agradecido a la afición", se refirió a los seguidores madridistas.

En diciembre de 2013, Brahim dejó el Málaga CF para fichar por el Manchester City con solo 14 años. Debutó con el primer equipo en la 2016-2017, disputando 15 encuentros hasta 2019, cuando el Real Madrid se decidió a incorporarle. "Era más joven y, aunque evidentemente venía de un gran club, tenía menos experiencia, era un chaval con ganas de triunfar y en aquel momento las cosas no salieron como tienen que salir por diferentes motivos", dijo sobre la "primera vez" con los merengues.

"Pero al final todo el trabajo tiene su recompensa y eso es lo que me ha sucedido. Volví al Real Madrid más maduro, con más experiencia, pero con las mismas ganas de ganar grandes cosas", agregó el futbolista, que reveló que, aunque "había más ofertas", en su cabeza "sólo tenía tres opciones: el Madrid, el Madrid y el Madrid". "Ese siempre fue mi objetivo", aclaró.

Su carrera es un ejemplo de que hay que ser "paciente, porque igual no llega el momento". "Y luego en el Real Madrid es la presión de ganar cada partido, de ganar títulos, de demostrar cada día que mereces estar aquí. El Real Madrid es muy exigente, pero en ese caso a mí me gusta y estoy agradecido a esa presión, es lo que tiene estar en el mejor club del mundo", elogió.

"Evidentemente, en algunos momentos he tenido angustias y estrés, como todos en la vida. Pero lo importante es tener la cabeza bien amueblada, ser humilde y aprender de la gente con más experiencia que tú. El fútbol no deja de ser un deporte que yo amo y adoro y es mi pasión, así que no tiene por qué ser una presión", expresó sobre la exigencia en un club como el Real Madrid.

No obstante, Brahim es un jugador "al que le gusta la presión". "Cuando se espera mucho de ti o hay ciertas expectativas, está claro que hay que saber cómo gestionar esas emociones, los nervios, la angustia y el estrés de cada partido. Pero, yo juego por pasión, el fútbol me divierte. Y como me gusta, intento evitar esos temas, pongo la presión y el estrés a un lado e intento disfrutar", concluyó.