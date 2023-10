Bryan Zaragoza: "De la Fuente me ha pedido que sea atrevido y descarado"

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Bryan Zaragoza ha asegurado que el seleccionador Luis de la Fuente le ha pedido que sea "atrevido y descarado" si le toca jugar en alguno de los dos partidos de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, y ha afirmado que sería "muy especial" poder debutar con 'la Roja' ante Escocia en La Cartuja.

"La primera vez que hablé con Luis -De la Fuente- me dijo que vengo aquí porque me lo he ganado y que sea yo, que juegue como juego siempre y que sea atrevido y descarado", declaró en rueda de prensa, donde reconoció que todos sus conocidos han coincidido en el mismo consejo. "Que sea yo, que haga lo que hago en Granada. Este es mi nuevo club. Me pidieron que fuera yo, que coja la pelota y haga lo mismo en la selección que en el Granada", añadió.

A pesar de que el juego de 'la Roja' es "distinto" al que desarrolla con su club, el malagueño cree que se adaptará "bien". "Yo trabajo día a día para estar preparado para esta oportunidad. Creo que estoy preparado, pero es verdad que ha pasado todo muy rápido", dijo sobre su trayectoria en los últimos meses.

Sobre sus compañeros de selección, confesó que le sorprenden "todos". "Son grandísimos jugadores y son nivel 'top'. Me han acogido muy bien", indicó, asegurando que se puede adaptar a cualquier posición de ataque. "Me da igual jugar en la izquierda, en la derecha, punta, segundo punta... Me encuentro más cómodo de extremo, pero me puedo adaptar a cualquier posición", expresó.

Además, el atacante nazarí explicó que sería "muy especial" estrenarse con España en Sevilla. "Sería mi debut con la selección española y encima en mi tierra, en Andalucía. Estará mi familia presente", señaló, aunque recordó que él no toma "esas decisiones". "Yo estoy aquí para ayudar y para aprender. Si juego, mucho mejor", subrayó.

"Lo primero en lo que pienso cuando salgo al campo es en disfrutar. Si no disfrutas, no estás jugando al fútbol. Mi reto es seguir aprendiendo día a día, seguir mejorando. A partir de ahí, quiero subir mucho más arriba", desveló, sin querer hablar de su futuro. "Ahora mismo no puedo hablar de eso porque estoy centrado en la selección y quiero jugar los partidos. En el futuro se decidirá", expuso.

Zaragoza, que confesó que su ídolo de pequeño era Leo Messi, recordó sus inicios con el balón. "Desde pequeño siempre he jugado al fútbol en la calle, salía de entrenar y me iba a jugar a la calle. Eso es mi fuerte", apuntó, antes de hablar de su forma de regatear. "A veces pones en Youtube Ronaldinho o jugadores así, pero me sale solo, no miro a nadie. A veces te fijas en Vinícius, en Neymar, te gusta cómo juegan, pero a mí me sale solo", concluyó.