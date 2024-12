Butragueño: "La expectativas siempre son muy altas con el Real Madrid y tenemos que responder"

LAS ROZAS (MADRID), 9 (EUROPA PRESS)

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, tiene claro que para el Club Deportiva Minera, de Segunda RFEF, "será un partido especial e histórico" el que les mida en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey-MAPFRE y donde además tendrán que "responder a la expectativas siempre muy altas" que tiene el equipo en este tipo de encuentros.

"Sí, hablé con su presidente antes del sorteo incluso y muy agradable. Estamos encantados por supuesto de enfrentarnos al Club Deportiva Minera. Entendemos que para ellos va a ser un partido muy especial, histórico", señaló Butragueño a los medios tras el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

El directivo recordó que "al final la Copa siempre es un torneo muy particular en donde se dan este tipo de situaciones". "Podemos jugar contra equipos de otra categoría que para ellos provoca algo muy particular, una alegría muy especial y por supuesto una máxima motivación que van a tener contra nosotros", añadió.

El exfutbolista del conjunto merengue aseguró que irán a este duelo "con todo el respeto que merece el club y con la intención por supuesto de hacer un buen partido, de ganar y pasar a la siguiente eliminatoria" y calificó de "un honor" el que todos los rivales que había de Segunda RFEF quisieran medirse al 15 veces campeón de Europa.

"También es una responsabilidad porque las expectativas siempre son muy altas y tenemos que responder a esa idea que tiene todo el mundo sobre nuestro club y sobre nuestro equipo. Esa es una presión con la que vivimos constantemente, que tenemos que entender que es así y que recibimos por supuesto con sumo placer y considerando que es un gran honor y un privilegio", admitió Butragueño.

Finalmente, no escondió que el choque estará en un tramo donde se endurece aún más "un calendario muy difícil par los jugadores". "Durante once meses jugar domingo-miércoles, domingo-miércoles, es difícil de soportar y que no haya contratiempos a través de lesiones, pero tenemos que prepararnos para ello", indicó.

"Esta eliminatoria será entre el partido de Liga contra Valencia y el de la Supercopa de España contra el Mallorca y ya está, intentaremos hacerlo lo mejor posible como siempre. También tenemos muchos aficionados en esa región de España y seguro que irán al estadio a apoyarnos y queremos darles una alegría a ellos, lógicamente", sentenció el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.