Carvajal: "Mi compromiso es máximo jugando en el Getafe, en el Real Madrid o haciendo una tortilla"

El lateral derecho español Dani Carvajal, en su primer entrenamiento como jugador del Getafe CF. - GETAFE CF

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho español Dani Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF, defendió este viernes que su "compromiso es máximo" ya esté jugando en el club 'azulón', "en el Real Madrid o haciendo una tortilla", porque competir forma parte de su "ADN", por lo que aseguró que este proyecto le "encaja a las mil maravillas".

"Fue todo prácticamente en una semana y cuando empiezan las negociaciones y valorar un poco las vías que se podía hacer el fichaje, intentamos todos aportar. No dependíamos solamente de club y jugador, también estaba LaLiga, ese límite salarial que ha sido un poco más complejo, pero lo hemos solucionado y estamos todos contentos", explicó durante su presentación como nuevo jugador del equipo 'azulón'.

Carvajal está "encantado" con su nuevo equipo. "Llego a casa con una sonrisa de oreja a oreja", después de avanzar que estará "toda la temporada" con el Getafe, tras las informaciones que hablaban de una cláusula para salir en invierno. "No hay esa opción, a no ser que alguien nos pague 50 millones", bromeó.

"He tenido opciones de jugar la Champions, pero a día de hoy, con 34 años, mi prioridad es mi mujer y mis hijos, y creo que este destino es el mejor. Al final, cada uno conoce lo que tiene en su casa, sus situaciones personales, lo que le motiva a cada proyecto, y a mí este me motiva mucho", aseguró.

El lateral seguirá en su "casa", en Madrid, y "todos los condicionantes son buenos". "Para mí el competir es mi ADN. Creo que puedo echarle una mano al equipo con mi experiencia, con la forma de jugar, con la intensidad que puedo aportar al grupo. Estoy convencido de que va a ser bueno", dijo.

"No quiero ser borde, pero el que me conozca lo más mínimo sabe que mi compromiso es máximo jugando aquí, en el Madrid o haciendo una tortilla. Yo intento hacer todo con el máximo esfuerzo y la máxima pasión, soy así, es mi forma de entender la vida. Y está claro que no es económicamente el contrato de mi vida", defendió.

Pero para Carvajal "ha sido muy fácil llegar a un acuerdo" con el Getafe, porque "todas las condiciones se han dado a favor, el Getafe las cumplía todas". "Creo que el Getafe ahora mismo con la competición europea, remodelando el estadio, es un proyecto que me encaja a las mil maravillas, y no creo que nadie dude de mi compromiso, ni mucho menos", zanjó.

"Cuando acabé el contrato con el Real Madrid, mi cabeza me pedía un cambio de aires, un país exótico, otras ligas, vivir otras experiencias, pero no se estaban dando las condiciones idóneas. Y una vez fue avanzando el verano, quien me conozca bien sabe que mi vida es jugar al fútbol, yo soy un apasionado de este deporte, me mueve lo deportivo, el competir, y más si cabe, con estos últimos dos años de lesiones. Deseaba volver a encontrarme conmigo mismo", relató.

Por ello, el leganense, de 34 años, ha estado "trabajando prácticamente todo el verano en solitario". "Te mentiría si te dijese que no es duro entrenar solo. Le das vueltas a la cabeza", confesó, aunque ya mira en el partido del lunes ante el Rayo Vallecano. "Me encuentro bien físicamente, lógicamente me falta esa chispa de entrenar con el equipo. Pero estoy trabajando fuerte y si el míster lo requiere y lo demanda yo voy a estar preparado", afirmó.

"El primer día que llegué estuvimos charlando un buen rato y compartiendo un poco lo que queremos, lo que vemos en el equipo. Creo que es un míster con mucha experiencia, que exige al jugador, que intenta sacar lo mejor de él. Y eso me gusta, a mí me gusta mucho. Yo comparto también la manera de entender este deporte, de ir, ir, ir. Y creo que no voy a tener ningún problema con él", dijo sobre José Bordalás.

Finalmente, reveló que vivió el triunfo de España en el Mundial "como un aficionado más", porque no se perdió "ni un solo partido". "Lo celebré como el que más. Todo el mundo sabe lo que significa para mí este país y vestir la camiseta de la selección", apuntó.

"Nunca diré que no volveré a vestir la camiseta de la selección. En el momento que no se me llame cómo está siendo ahora por diversos motivos o por rendimiento, pues ahí está. Pero creo que nunca rechazaré volver a vestir la camiseta de la selección", concluyó.