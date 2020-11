MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal sufre una lesión muscular en el aductor corto derecho, ha confirmado este viernes el club blanco, y estará unas dos semanas de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor corto derecho", anunció la entidad madridista en un comunicado.

Anteriormente, el entrenador blanco, Zinédine Zidane, había confirmado la baja del jugador para el partido de este sábado ante el Deportivo Alavés. "'Carva' tiene algo y vamos a sacar ahora el parte médico. No te voy a decir lo que tiene. Hasta cuándo, no lo sé, no soy doctor. Tiene molestias", indicó.

Aunque el club no estima un período de baja del jugador y se limita a afirmar que queda "pendiente de evolución", el defensa de Leganés estará unos 15 días alejado de los terrenos de juego, por lo que se perderá previsiblemente los partidos de LaLiga Santander ante el Deportivo Alavés (28 de noviembre) y el Sevilla FC (5 de diciembre) y las dos últimas jornadas de la fase de grupos de la Liga de Campeones ante Shakhtar Donetsk (1 de diciembre) y Borussia Mönchengladbach (9 de diciembre).

Carvajal regresó el pasado fin de semana ante el Villarreal después de casi dos meses de ausencia por una lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que se produjo en un entrenamiento el pasado 2 de octubre. Jugó los 90 minutos ante el conjunto castellonense y también completó el duelo del pasado miércoles ante el Inter de Milán.

De esta manera, se une a las bajas del delantero francés Karim Benzema, con una lesión en el aductor; y del capitán Sergio Ramos, lesionado en el bíceps femoral, ambas confirmadas también por Zinédine Zidane. Tampoco estarán Fede Valverde, Álvaro Odriozola ni Luka Jovic.