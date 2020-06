Celades: "Jugar ante Atalanta a puerta cerrada no fue una experiencia buena"

"La afición es una de las causas de estar imbatidos, jugar sin ellos no es lo mejor"

BARCELONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Valencia CF, Albert Celades, ha reconocido que jugar a puerta cerrada "no es lo mejor" para su equipo, que estaba invicto en Mestalla en LaLiga Santander, y ha recordado que la experiencia en 'Champions' frente al Atalanta (3-4) no fue buena.

"Es cierto que tenemos esa experiencia del Atalanta, aunque no fue una experiencia buena por todo lo que pasó en el partido. No sé cómo nos puede afectar", aseguró en rueda de prensa recogida por 'valenciacf.com'.

Aquella derrota (4-8 en el global) en los octavos de final de la 'Champions' se vivió en un Mestalla sin gente en la grada, cuando la pandemia del coronavirus empezaba a hacer estragos y era ya grava en Bérgamo (Lombardía).

"Para nosotros ha sido muy importante nuestra afición, es muy importante y es una de las causas por las cuales estamos imbatidos en LaLiga en nuestro campo. Jugar sin nuestra afición no es lo mejor", reiteró.

No obstante, tras un confinamiento complicado, el técnico está contento de volver a competir. "Mantener la tensión de los entrenamientos no fue fácil y la respuesta de los jugadores, en este sentido, fue magnífica. Era fácil pensar; ¿Va a valer la pena tanto esfuerzo? Teníamos que mantener la disciplina porque en cuanto sonara el despertador no iba a haber demasiado tiempo para prepararnos y había que llegar de la mejor manera posible", manifestó.

"Estamos muy ilusionados por volver a jugar, con acabar el campeonato de la mejor manera. Quedan once partidos, son bastantes. Estamos con la mentalidad preparada para el derbi, tenemos que hacer un partido muy bueno porque jugamos contra un equipo que juega muy bien", advirtió.

Sobre el Levante UD aseguró que tiene una forma de jugar "muy alegre y muy dinámica". "Normalmente cuando juega siempre son partidos abiertos, con muchos ataques, muchas llegadas a portería, marcadores amplios como en la primera vuelta, donde pudimos ganar en su casa", recordó sobre el 2-4 de la primera vuelta.

De cara a este primer duelo, tiene la duda de Gabriel Paulista, quien tuvo un problema en el entrenamiento del lunes. "Ha hecho trabajo al margen del grupo, su participación no es sencilla, vamos a esperar a mañana para dar la lista de convocados porque el partido es por la noche. Vamos a esperar a ver qué sucede", auguró.

"La dificultad que ha tenido Guedes esta temporada ha sido que no tuvo continuidad al principio porque nosotros decidimos que no la tuviera. Entendimos que tenía que tener un rendimiento mejor y después de la recuperación que tuvo le costó volver al equipo porque estuvo tres meses de baja. Ha hecho un trabajo magnífico, este tiempo le ha valido para volver a ponerse en forma y tenemos unas grandes expectativas puestas en él", aseguró sobre el luso.