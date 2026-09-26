El Ceuta estrena victoria y el Tenerife se lo impide al Cádiz

Archivo - Enric Gallego, en un partido con el CD Tenerife. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La AD Ceuta ha ganado este sábado por 3-1 a la Real Sociedad B en plena jornada 7 en LaLiga Hypermotion, estrenando así los ceutíes su casillero de victorias en este curso 2026-27, mientras que el FC Andorra ha vencido por 2-3 al Granada CF y además ha habido empates entre Celta Fortuna y CE Sabadell y entre CD Tenerife y Cádiz CF, ambos de 1-1.

En el Estadio Municipal Alfonso Murube, y todavía con ambiente raro por la situación extradeportiva que se vive en la ciudad autónoma, los locales encajaron un gol de Kazunari Kita al poco de empezar la segunda mitad. Sin embargo, dos goles de cabeza de Carlos Hernández remontaron y otro tanto de Jordi Escobar ató ese primer triunfo del equipo caballa.

El filial 'txuri-urdin' se quedó en mitad de tabla con ocho puntos a causa de esta derrota y el Ceuta, pese a ganar, continúa en la zona de descenso cuatro puntos. La misma cosecha tiene el Cádiz, que al menos rescató algo de su visita a Tenerife gracias a un gol de Vladys Kopotun mediada la segunda parte, neutralizando el gol previo de Enric Gallego.

El conjunto tinerfeño se situó tras este empate con 11 puntos, justo uno menos que el Sabadell; los arlequinados encajaron un tempranero gol de Álvaro Marín, pero contestó Edgar González en el 23' y su diana salvó esa visita al filial del Celta de Vigo, que luce los mismos ocho puntos que tiene el Granada, en crisis tras perder ante el Andorra (6 pts.).

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 7 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Girona - Albacete 2-0.

-Sábado.

Ceuta - Real Sociedad B 3-1.

Granada - Andorra 2-3.

Celta Fortuna - Sabadell 1-1.

Tenerife - Cádiz 1-1.

-Domingo 27.

Valladolid - Córdoba 14:00 horas.

Mallorca - Almería 16.15.

Eibar - Las Palmas 18:30.

Burgos - Eldense 18:30

Oviedo - Sporting de Gijón 21:00.

-Lunes 28.

Leganés - Castellón 20:30.